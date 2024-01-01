Елена Синица Стала известна программа мероприятий в новогоднюю ночь в Перми Ледовые горки на эспланаде работать не будут Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Ледовый городок «Большое пермское чаепитие» можно будет посетить в новогоднюю ночь. При этом ледовые горки, как и в прошлом году, работать в это время не будут. В то же время там для посетителей на видеоэкранах запустят трансляцию поздравлений с музыкальным сопровождением, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Праздничные мероприятия планируются и в других районах города. Например, жителям Орджоникидзевского района организуют праздник под куполом дворца культуры «Искра». Провести новогоднюю ночь пермяки смогут и во дворе дома по ул. Барамзиной, 54, где ТОС «ДКЖ».

Помимо этого, с 31 декабря по 1 января зарядиться праздничным настроением можно в общественном центре «Вышка-1» по ул. Труда, 61.

На городской набережной до 8 января будет работать Резиденция Деда Мороза, напомнили в администрации. Там для детей проведут мастер-классы и интерактивные программы. Резиденция работает каждый день с 13:00 до 20.00. Кроме того, на площадке большого амфитеатра расположился ледовый каток.

Новогодние площадки будут и на городской эспланаде: «Большое пермское чаепитие» — с 3 по 6 января с 13:00 до 17:00, «Подворье Деда Мороза» — с 3 по 7 января с 13:00 до 17:00, «Рождественское гулянье» — 7 января с 12:00 до 15:00. В Рождество на эспланаде также состоится концертная программа, посетить её может любой желающий с 13:00 до 16:00.

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