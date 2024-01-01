Алёна Бронникова В новогодний вечер для пермяков вновь организуют онлайн-трансляцию «Щелкунчика» Начало спектакля в 18 часов по пермскому времени Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Как и в прошлом году, Пермский театр оперы и балета 31 декабря дарит возможность в новогодний вечер посмотреть балет «Щелкунчик» (6+) онлайн. Увидеть сказочный спектакль смогут не только пермяки, но и зрители в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде и десятках других городов.

Театр организует прямую трансляцию на сайте, официальной странице ВКонтакте, YouTube-канале театра и RuTube. Начало — в 18:00 по пермскому времени.

«Приглашаем посмотреть балет "Щелкунчик" — легендарную новогоднюю сказку, которая стала символом праздника. В последние часы уходящего года мы хотим объединить всех поклонников театра, чтобы вы могли насладиться красотой Пермского балета, где бы вы ни находились. Этот сказочный спектакль покоряет и детей и взрослых, создавая атмосферу настоящего чуда», — сообщается в соцсетях театра.

Балет-феерия в двух действиях будет представлен в авторской версии хореографа Алексея Мирошниченко. По данным сайта театра, роли Мари и Щелкунчика исполнят Полина Ланцева (Булдакова) и Сергей Угрюмов. Все билеты на это время проданы.

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