Елена Синица На площади перед Театром-Театром в Перми открылся «Бионорд Каток» Каток работает каждый день с 10.00 до 22.00 Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми на площади перед Театром-Театром открылся «Бионорд Каток». Его общая площадь составляет свыше 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом также работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков. Посещение катка бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке. Обязательно нужно будет указать фамилию, имя и отчество. Далее — выбрать дату посещения катка и нажать на кнопку «Предварительная запись».

Пресс-служба правительства Пермского края

После этого в личном кабинете сформируется QR-код, который можно будет распечатать или сохранить на телефон. На входе этот QR-код нужно показать контролёру.

Каток работает каждый день с 10.00 до 22.00, а по пятницам и выходным — до 23.00. С 16.00 до 17.00 каток закрывают на техническое обслуживание. Уточняется, что в зависимости от погоды расписание может корректироваться.

Пресс-служба правительства Пермского края





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