Елена Синица В новогоднюю ночь в Перми часть автобусов и трамваев будет ездить до 4 утра В остальные праздничные дни расписание тоже изменится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Так, с 01:00 до 04:00 будут ездить трамваи №4, 5, 6 и 7, а также автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77. Интервал движения — приблизительно каждые 30 минут. В целом же, все маршруты общественного транспорта будут работать по графику выходного дня с отправлениями до 23:00.





В остальные праздничные дни расписание тоже изменится. Например, 1 января транспорт будет курсировать в объёме 50% от графиков выходного дня. Начиная со 2 января, транспорт выйдет на воскресное расписание.





С 9 января транспорт вновь будет курсировать по расписанию будних дней.





Расписание движения в новогоднюю ночь, а также график работы пунктов распространения транспортных карт будут опубликованы дополнительно в социальных сетях и на сайте департамента транспорта.

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