Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Щелкунчики», новые фильмы и космическая музыка Афиша на неделю 30 декабря 2024 года — 5 января 2025 года Поделиться Твитнуть

В Пермском балете «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского идёт в версии художественного руководителя труппы Алексея Мирошниченко, который не только сочинил оригинальную хореографию, но и написал новое либретто. Действие балета перенесено в Петербург 1892 года: именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Пермский «Щелкунчик» – не сказка, а трогательная история взросления девушки-подростка. Постановка исключительной красоты, приближающейся к визуальному совершенству: так, в «Вальсе снежинок» на каждой пачке танцовщицы вышит серебром рисунок реально существующего кристалла снега, и все они разные. В разных составах балета можно увидеть всех четырёх пермских прима-балерин: Полину Ланцеву, Булган Рэнцэндорж, Диану Куцбах и Анн-Жуллиет Пинейро.

На «должность» главного новогоднего мюзикла в этом году претендует «Винил». Если ради мультмедийного шоу «ABBA» в Лондоне выстроили специальный театр, то в Перми ради постановки мюзикла Евгения Загота специально переоборудовали большую сцену Театра-Театра. Рок-н-ролльное фэнтези «Винил» – это путешествие по выдуманной Советской стране, забавной и невероятно цветной, немного сказочной и нелепой. Здесь все живут музыкой и поют, но поют только то, что принято. Эта песня диктует жителям Страны Советов, как надо думать, делать и действовать; и вдруг под звуки единообразия рождаются другие мелодии: свежие, странные, непохожие, притягательные… Главные герои – «стиляги» – творят, ищут новое звучание и стиль.

Камерный оркестр La Primavera (Татарстан), певцы Ана Кучерявый (сопрано) и Артём Савченко (баритон), скрипач Яков Асташин и пианистка Елена Лось выступят с классическим праздничным дивертисментом, в программу которого вошли произведения Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Антонина Дворжака, Франца Легара, Джорджа Гершвина, Лероя Андерсона, Александра Цфасмана, Имре Кальмана и других композиторов. Прозвучат вальсы, танго, арии из опер и оперетт, музыка из кинофильмов, классический джаз. Каждый гость получит бокал игристого в подарок. По мнению руководителя коллектива Рустема Аблязова, нынешний состав оркестра – лучший за всю его историю.

«Экспромт» от оркестра Евгения Тверетинова, конечно же, хорошо подготовленный и отрепетированный. Дирижёр, он же художественный руководитель, выступит в роли волшебника, а дирижёрская палочка станет волшебной палочкой. В программе – много премьер. Солист – Владимир Чадов (тенор), в концерте принимает участие танцевальная группа. Балетмейстер – Яна Гуничева.

Загадать желание приглашают солисты Пермской филармонии Гульназ Гарипова (фортепиано), Эдуард Морозов (баритон) и Александр Прокопчук (аккордеон). В программе концерта – дуэт Полины и Митруся «Хороша ты, матушка Зима!» из оперетты Николая Стрельникова «Холопка», русская народная песня «Под дугой колокольчик звенит», романс Александра Варламова «Вдоль по улице метелица метёт»; известные произведения классической эстрады: «Загадай желание», «Твои следы», «Кони-звери», «Зима» («У леса на опушке»), «Пять минут», «Ты говоришь мне о любви», «А снег идёт» и другие; лёгкая инструментальная музыка: полька «Хрустальные украшения» Георга Хамеля, «Снежинки» Александра Цфасмана из «Джазовой сюиты» и виртуозные «Цыганские напевы» Пабло Сарасате. Каждому гостю — бокал игристого в подарок.

«Пермская синематека» предлагает подборку кинопремьер на новогодние каникулы «Новый год – новый я». В программу вошли светлые и пронзительные фильмы о переменах, поисках себя и ностальгии. Фильм культового режиссёра Вима Венерса – лиричная, неспешная, заземляющая картина-ощущение о поиске красоты в каждом мгновении. История Хираямы, одинокого уборщика общественных туалетов Токио, день которого начинается с ухода за ростками клёнов, позже он высадит их в парке. Новый фильм классика немецкого кино, получивший награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2023 года, представляет Японию на «Оскаре» в категории «Лучший иностранный фильм».

Трогательный южнокорейский документальный фильм о панде, прославившейся в Интернете, история жизни Фу Бао, самой известной панды в мире. Впервые на экране — неизвестные подробности о гигантской черно-белой звезде соцсетей и её трогательных отношениях со смотрителями зоопарка и поклонниками.

В программе «Пермской синематеки» «Новый год – новый я» – американский фильм режиссёра Бабака Джалали, 2023 год. Героиня ленты приехала в Америку из Афганистана. Она работает на кондитерской фабрике, где производят печенья со счастливыми предсказаниями, изо всех сил пытается найти своё новое место в жизни и воплотить свою американскую мечту. Но ей стыдно жить мирной жизнью и думать о любви, когда на родине так неспокойно. В момент внезапного порыва она решает отправить в печенье специальное послание…

В Перми снова звучит симфоническая сюита Густава Холста «Планеты» и вдохновлённая этим произведением музыка Джона Уильямса из «Звёздных войн», а также другая музыка из кинофантастики: «Через тернии к звездам» и «Большое космическое путешествие» Алексея Рыбникова, «Кислород» Жана-Мишеля Жара и «Интерстеллар» Ханса Циммера. Исполнители – дуэт органистов «Artbene»: титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора Анна Ветлугина и органист Англиканской церкви св. Андрея Дмитрий Максименко.

Новогоднее тур-шоу «Щелкунчик» с легендами фигурного катания. В главной роли – Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей. Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. В основе постановки – классическое либретто балета П. И. Чайковского, в котором Мари с помощью своего крёстного Дроссельмейера попадает в волшебное царство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург. Режиссёр-постановщик — Сергей Филин, хореограф-постановщик — Никита Михайлов.

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