Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новогоднем оформлении Перми будет задействовано более 600 больших и малых световых конструкций Новогодняя ярмарка откроется 28 декабря Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании правительства Пермского края 11 декабря, где подробно рассматривались вопросы подготовки к Новому году, глава Перми Эдуард Соснин рассказал об оформлении города к празднику.

Были приобретены новые световые конструкции, которые уже установлены на развязке шоссе Космонавтов и ул. Свиязева, а также в центральном квартале эспланады. Всего в городском оформлении задействовано более 150 светоиллюминационных конструкций, а также 460 консолей и гирлянд на опорах освещения.

Традиционно оформлены световыми инсталляциями новогодние прогулочные маршруты во всех районах города. В Ленинском районе это все кварталы эспланады, Соборная площадь, набережная Камы, площадь Центрального рынка, Театральный сад, сквер им. Татищева, сквер у Органого зала и другие локации.

В Свердловском районе главной точкой притяжения станет Тихий Компрос и площадь перед ДК им. Солдатова, будут празднично оформлены пространства у Театра кукол и у ДК им. Калинина. Новые световые консоли смонтированы на опорах освещения на ул. Революции — от ул. Сибирской до Средней дамбы. Впервые появилось праздничное оформление в новой локации в микрорайоне Крохалева — в сквере им. Полянского.

В Индустриальном районе оформлены площадь у Пермского дома народного творчества «Губерния» и сад Миндовского.

В Мотовилихинском районе — площадь у цирка, территория у планетария, дорожная развязка у ТЦ «Лайнер» и другие локации.

В Дзержинском районе световые объекты зажгутся традиционно в сквере им. Дзержинского, у Дворца молодёжи, у ДКЖ, на опорах освещения по проспекту Парковый и ул. Малкова.

Новогодние декорации в Кировском районе будут в сквере ул. Александра Невского, на площади у ДК им. Кирова, а также на крупных дорожных развязках.

В Орджоникидзевском районе — на площади перед ДК «Искра», ДК им. Пушкина, им. Чехова, в парке им. Чехова и в сквере им. Черняховского. В посёлке Новые Ляды световые декорации установлены на площади у клуба «Юбилейный».

Особое внимание в этом году уделили оформлению «гостевого маршрута», который ведёт от аэропорта до Пермского театра оперы и балета: на нём разместятся 43 крупных световых конструкции и 176 декоративных световых элементов на опорах освещения.

С 28 декабря по 8 января в Перми пройдёт новогодняя ярмарка. Кроме центральной ярмарки на эспланаде ярмарочные домики будут расположены в четырёх центральных локациях, в том числе впервые — на Тихом Компросе и на бульваре Советской Армии; по традиции ярмарочные домики заработают у театра оперы и балета и на Соборной площади.

Среди новинок зимнего оформления Перми — ледовый каток в Большом амфитеатре на набережной, который расположится здесь впервые.

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