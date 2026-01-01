Минтербез Пермского края рассказал об отличиях бомбоубежищ от укрытий На территории Перми имеется 493 защитных сооружения гражданской обороны

Зарина Ситдикова

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали об основных отличиях бомбоубежищ и укрытий. В частности, первые предназначены для долгосрочного пребывания в них рабочей смены и расположены на территории предприятий.

Укрытия же являются более доступным местом для защиты от последствий атаки БПЛА. К ним относятся все помещения заглублённого пространства, такие как подвалы, цокольные и первые этажи подъездов жилых домов, капитальных зданий и сооружений, подземные переходы и паркинги. Также к укрытиям относятся внутренние помещения в квартирах и офисах, где нет окон: коридоры, тамбуры, ванные комнаты и др.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на территории Перми действуют 493 защитных сооружения гражданской обороны для совместного укрытия населения в случае ЧС. Радиус сбора укрываемых составляет не более 1 км. В мэрии также рассказали о правилах поведения в укрытиях во время ЧС и наполнении «тревожного чемоданчика».

Напомним, 29 и 30 апреля в Пермском крае вводились режим беспилотной опасности и план «Ковёр». В Перми звучали сирены и оповещения об опасности. Вражеские БПЛА в течение двух дней атаковали в регионе два предприятия. Жителям Прикамья напомнили об алгоритме действий при атаке беспилотников, после сигнала «Внимание всем», а также об ответственности за ложную информацию о ЧС.

