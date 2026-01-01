Власти Прикамья напомнили алгоритм действий при атаке беспилотников
В Перми включились сирены
Министерство территориальной безопасности Пермского края утром 29 апреля снова опубликовало в соцсетях памятку для жителей о действиях при обнаружении неизвестных БПЛА или угрозе атаки.
При обнаружении БПЛА необходимо:
Незамедлительно покинуть опасную зону. Рекомендуется отойти не менее чем на 100 метров и укрыться за ближайшим зданием, сооружением или деревьями.
Сообщить о возможной опасности окружающим.
Важно помнить, что категорически запрещено:
Находиться на линии видимости дрона.
Сбивать БПЛА подручными средствами.
Использовать рядом с ним мобильные телефоны, радиоаппаратуру или GPS-устройства.
Подходить к упавшему БПЛА или трогать его.
Действия в различных ситуациях:
На улице или в транспорте:
Срочно покинуть транспортное средство.
Отойти на 100 и более метров и укрыться в ближайшем безопасном месте — подземном паркинге, переходе или другом защищённом пространстве.
В общественных или производственных зданиях:
Не пользоваться лифтом!
Укрыться в подземном помещении, таком как подвал, паркинг или кладовка.
Дома:
Не подходить к окнам.
Найти укрытие в ванной комнате, коридоре или кладовой — в помещении без окон, у несущей стены.
Сесть или лечь на пол, закрыв голову руками.
При обнаружении БПЛА обязательно сообщите о его местоположении и времени наблюдения в экстренные службы по телефону 112.
Напомним, с 7:00 в Пермском крае объявлена беспилотная опасность, с 8:30 приостановлена работа аэропорта Большое Савино. В разных районах города включались сирены.
