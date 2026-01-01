Власти Прикамья напомнили алгоритм действий при атаке беспилотников В Перми включились сирены

Министерство территориальной безопасности Пермского края утром 29 апреля снова опубликовало в соцсетях памятку для жителей о действиях при обнаружении неизвестных БПЛА или угрозе атаки.

При обнаружении БПЛА необходимо:

Незамедлительно покинуть опасную зону. Рекомендуется отойти не менее чем на 100 метров и укрыться за ближайшим зданием, сооружением или деревьями.

Сообщить о возможной опасности окружающим.

Важно помнить, что категорически запрещено:

Находиться на линии видимости дрона.

Сбивать БПЛА подручными средствами.

Использовать рядом с ним мобильные телефоны, радиоаппаратуру или GPS-устройства.

Подходить к упавшему БПЛА или трогать его.

Действия в различных ситуациях:

На улице или в транспорте:

Срочно покинуть транспортное средство.

Отойти на 100 и более метров и укрыться в ближайшем безопасном месте — подземном паркинге, переходе или другом защищённом пространстве.

В общественных или производственных зданиях:

Не пользоваться лифтом!

Укрыться в подземном помещении, таком как подвал, паркинг или кладовка.

Дома:

Не подходить к окнам.

Найти укрытие в ванной комнате, коридоре или кладовой — в помещении без окон, у несущей стены.

Сесть или лечь на пол, закрыв голову руками.

При обнаружении БПЛА обязательно сообщите о его местоположении и времени наблюдения в экстренные службы по телефону 112.

Напомним, с 7:00 в Пермском крае объявлена беспилотная опасность, с 8:30 приостановлена работа аэропорта Большое Савино. В разных районах города включались сирены.

