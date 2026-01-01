Из-за беспилотной опасности в Перми закрыли аэропорт Все оперативные службы находятся в полной готовности

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае в 7 часов утра 29 апреля введён режим «Беспилотная опасность», сообщили в минтербезе региона.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Номер вызова экстренных служб — 112.

В Росавиации сообщили, что в пермском аэропорту Большое Савино с 8:30 утра действует запрет на приём и отправку воздушных судов.

Ограничения также введены в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска и Орска.

