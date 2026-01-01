Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки в Хохловке, фестиваль пионов и много хороших концертов Афиша на неделю 15–21 июня Поделиться Твитнуть

Пермский ТЮЗ обращается к тексту живого классика отечественной фантастики Сергея Лукьяненко. Его первый изданный роман впервые обретает сценическое воплощение. В центре истории подростки, загадочным образом оказавшиеся в другой реальности, в мире Сорока Островов, где существуют странные ритуалы, а жизнь здесь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами.

Спектакль вслед за книгой рассказывает о сопротивлении подростков жестокости и несправедливости мира взрослых, где то, что дети воспринимают как игру, оборачивается настоящей трагедией.

15 июня в 16:30 в ИльТЮЗионе состоится творческая встреча и автограф-сессия с Сергеем Лукьяненко.

Французский классик XX века Франсис Пуленк написал оперу для одной исполнительницы «Человеческий голос» в 1958 году. В ее основу легло либретто Жана Кокто по мотивам его же одноименной пьесы 1928 года. Как и драматическая монопьеса, опера, позволяющая самые разные сценические интерпретации, стала репертуарным хитом в Европе и России. Соединить глубину человеческого голоса с отчаянной правдой человеческого тела в опере Пуленка решил Андрей Кайдановский — один из самых интересных хореографов поколения 40-летних. Две стороны одной души хореограф и режиссер увидел в двух петербургских артистках — певице Юлии Маточкиной и танцовщице Дарье Павленко. Обе — звезды международной сцены первой величины, каждая — с собственным неповторимым образом. Объединяет двух артисток абсолютное отсутствие актерского страха, талант испепеляющей откровенности на сцене, стремление дойти до сути.

Программа «Окно времени» — это попытка Московского ансамбля современной музыки дешифровать культурные коды прошлого с помощью языка современной академической музыки. Объединяя в едином пространстве произведения Генри Перселла и Филиппа Гласса, Иоганна Себастьяна Баха и Оливье Мессиана, Филиппа Эммануила Баха и Эдгара Вареза, музыканты создают непрерывную линию времени. Это не просто концерт, а доказательство того, что классика — не застывший канон, а пульсирующая энергия, связывающая столетия. Исполнители: Константин Ефимов (флейта), Олег Танцов (кларнет), Михаил Дубов (орган), Евгений Субботин (скрипка), Ольга Демина (виолончель).

Концерт Владимира Мартынова, Татьяны Гринденко и ансамбля «ИНДЕКС III» | INDEX III. Владимир Мартынов многогранен — это выдающийся композитор, провозгласивший конец времени композиторов; парадоксальный мыслитель; знаток традиций русской духовной музыки и древнекитайской философии; неукротимый экспериментатор, играющий джемы с молодыми электронщиками. Сотрудничество Мартынова с экспериментальным неоджазовым ансамблем ИНДЕКС III — пожалуй, та его сторона, которой меньше всего ожидаешь от композитора, в этом году отметившего 80-летие. Их новый электроакустический перформанс «31-я гексаграмма», в котором участвует легендарная скрипачка Татьяна Гринденко, представляет собой захватывающий звуковой поток, где смешиваются разные музыкальные течения: дарк-джаз, эмбиент, IDM, электроакустический нойз, минимализм и современная академическая музыка.

В китайской «Книге Перемен» 31-я гексаграмма «Сянь» — «Взаимодействие» — говорит о побуждении к действию, вдохновении, внезапном притоке энергии, направленной на объединение вещей. Все оттенки значений этой гексаграммы точно отражают суть перформанса.

В визит-центре музея «Хохловка» для посетителей открывается выставка «Белоевская глина. Школа керамики Ивана Канюкова». Выставка предлагает проследить путь, который проходит художественная форма, прежде чем стать частью народной культуры.

Гости музея не только познакомятся с работами художника-керамиста Ивана Ивановича Канюкова, но также узнают об истории возникновения школы керамики, берущей начало в селе Белоево Кудымкарского района, где родился и работает Иван Иванович.

Выставки «На ловца и зверь бежит» и «Хлеб да соль» о древних промыслах и традиционной кухне народов Пермского края открываются в рассолоподъемной башне Усть-Боровского сользавода. Впервые посетители музея получат возможность побывать на всех этажах этого памятника соляного производства Прикамья XIX века. Выставка «На ловца и зверь бежит» знакомит с миром традиционной культуры коми-пермяков, раскрывает аспекты их взаимодействия с природой и предлагает погрузиться в быт охотников и рыболовов. Акцент выставки «Хлеб да соль» сделан на главном символе гостеприимства — хлебе, самых разных его видах; злаках, которые использовались в традиционной кухне народов Пермского края.

В марийской усадьбе из деревни Красный Луг открывается экспозиция «Сурт», посвящённая традиционной культуре марийцев Прикамья, её сохранению и развитию в наше время. «Сурт» на марийском языке — усадьба; дом с надворными постройками, крестьянское жилище с хозяйством при нем. Экспозиция знакомит с уникальностью традиционной культуры прикамских марийцев, традициями при строительстве дома, этническими особенностями в организации и планировании пространства дома, семейными традициями.

Предпремьерный показ фильма режиссёра-дебютанта Юрия Зайцева — молодое кино о поиске опоры в распадающемся мире с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях. Премьера фильма состоялась на 13-м фестивале дебютного и короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Когда привычная картина мира подростка-зумера Мота рушится, ему помогают шутки и красочное воображение, где буквально можно нарисовать свою реальность. Близким для него человеком становится бездомная женщина — именно это знакомство показывает герою, что такое семья, дружба, способность слышать и быть услышанным даже без слов. Пред просмотром режиссер представит фильм.

Возможность полюбоваться коллекцией пионов Ботанического сада, насчитывающей 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, из которых 196 сортов пиона молочноцветкового, 29 межвидовых и 10 ИТО-гибридов, а также 15 видов пионов дикорастущей флоры. В выставке примут участие коллекционеры-пионоводы Пермского края, которые представят срезанные образцы выращиваемых ими редких и современных сортов пионов и ответят всем желающим на вопросы по агротехнике выращивания пионов в условиях Пермского края. Каждый посетитель сможет проголосовать за наиболее понравившиеся ему сорта. Сотрудники Ботанического сада проведут обзорные экскурсии по самым интересным экспозициям (без посещения оранжерей), включая экспозицию «Восточный сад» с «Садом камней» и элементами малой архитектуры Японии, Китая и Таиланда. Посещение сада будет организовано группами, которые будут формироваться при входе с территории ПГНИУ напротив фонтана «Одуванчик».

Концертное исполнение этой знаменитой оперы станет особенным событием сезона. В заглавной партии — блистательная Надежда Павлова, чье исполнение покоряет тонкостью, драматической глубиной и редкой выразительностью. В партии Адальджизы — Наталья Ляскова, Поллион — Борис Рудак. За дирижерским пультом — главный дирижер театра Владимир Ткаченко. «Норма» — это музыка невероятной красоты, история любви, внутренней силы и трагического выбора, которая уже почти два столетия продолжает волновать слушателей по всему миру.

Исполняется на итальянском языке с русскими титрами

Виталий Кальпиди прожил в Перми около 15 лет — здесь начиналась его поэтическая и культуртрегерская деятельность. Он автор десятка с лишним поэтических книг, лауреат Премии Андрея Белого; его стихи переведены на множество языков. Кальпиди подготовил к изданию семьдесят книг уральских поэтов, составил несколько антологий и энциклопедию, став одним из главных зачинщиков направления, получившего название «Уральская поэтическая школа». С начала 1980-х поэт экспериментирует с бытованием своих текстов и продолжает эти эксперименты по сей день. В фестивальном клубе Виталий Кальпиди представит свою новейшую мультимедийную композицию «Старушечья любовь: эксгумация будущего в настоящее», посвященную, по словам автора, «феномену возрастной трансформации человеческой любви».

Самая короткая ночь в году в старинном особняке XIX века. «Розариевые сонаты» (Rosenkranzsonaten, около 1676 г.) Генриха Бибера — одно из самых удивительных произведений XVII века. Цикл посвящён пятнадцати таинствам Розария (молитвенного цикла о жизни Девы Марии и Иисуса Христа) и поражает не только глубиной замысла, но и уникальным звучанием: почти в каждой сонате композитор меняет строй скрипки, открывая новые музыкальные пространства. В программе — избранные сонаты цикла и заключительная Пассакалия, страницы великого барочного шедевра, наполненные светом, драмой, молитвой и мистикой. Исполнители — солисты оркестра MusicAeterna.





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