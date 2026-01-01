Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Много фестивалей, хороших и разных Афиша уикенда 29–31 мая

Это уже третья «Жизель» в Перми в нынешнем сезоне после классики в постановке Алексея Мирошниченко и «Красной Жизели» на гастролях Театра балета Бориса Эйфмана. Жизель «Балета Евгения Панфилова» — это современная хореографическая фантазия, развивающая события классического балета. Хореограф предлагает зрителю не сюжетное продолжение, а погружение во внутренний мир героя. После смерти Жизели жизнь продолжается, но не для всех одинаково. Граф Альберт оказывается в некой клинике, где лечат не только тело. В этом пространстве исчезают границы между сном и реальностью, а время течёт по нелинейным законам. Под наблюдением загадочного доктора Альберт возвращается к своей первой любви, к ошибке, которую невозможно исправить, — и к шансу, который появляется, когда человек готов измениться. Спектакль переводит язык романтической трагедии XIX века в систему координат современной психологии. Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, перестающей быть болью, и о втором шансе, который требует внутренней работы над собой. Постановочная группа: хореограф — Виктория Арчая, художник — Анастасия Рязанова, художник по свету — Татьяна Мишина.

Мышонок Тео живёт в оперном театре, любит музыку, обожает читать книги и грезит о далёком море, представляя себя капитаном корабля. Он родился в семье мышей, которые уже много поколений считают театр своим домом: прадедушка очень любил прабабушку, а она — оперу, так они здесь и поселились. У Тео есть друг — музыкант Костя; с ним они часто мечтают и разговаривают обо всём на свете. Он был единственным из людей, кто знал о мышином семействе, пока однажды прима-балерина не обнаружила в своём костюме прогрызенную дыру. В театре завелись мыши! Под угрозой оказывается не только спектакль, но и спокойная жизнь мышей. «Тео — театральный капитан» — добрый спектакль по одноимённой книге Нины Дашевской о дружбе, смелости и силе мечты. А ещё узнаем театральные секреты и познакомимся с такими словами, как оркестровая яма, увертюра и партитура. Перед началом спектакля зрителей ждёт вступительное слово от Нины Дашевской, которая впервые увидит пермскую премьеру. На мастер-классе писательница вместе с детьми и их родителями будет придумывать сюжеты о путешествии любимых игрушек, питомцев или выдуманных персонажей.

Анастасия посвятила новую выставку 26-летию своего творческого пути. «История, воплощенная в тринадцати полотнах, говорит о переживаниях и моментах откровения, — говорит художница в аннотации. — Каждая картина, на первый взгляд, может показаться хранилищем скрытых смыслов, но на деле — это кристально чистое, лаконичное высказывание. К произведениям прилагается небольшой рассказ, призванный углубить восприятие, раскрыть те невидимые нити, что связывают образ с его эмоциональным истоком. Эти образы родились из состояния души, из водоворота как давних, так и недавних событий, оставивших след. Название выставки «Благоговение» и вся серия работ — это мой манифест. Манифест преданности искусству, моему призванию и самой жизни. Это признание трепетного отношения к процессу созидания, к бесконечному поиску новых форм и смыслов, к размышлениям, которые обретают жизнь в моей живописи. Это квинтэссенция того, что я стремлюсь передать сквозь призму своего искусства, приглашая вас разделить это благоговейное чувство».

Ведущие фестиваля — Чак и Шуманский, ребята из утреннего шоу радио Maximum. На живой сцене: Chicken Gun, проект «ЧЕ», ансамбль «Пятый корпус», кавер-группа Rocky 2, а также победители конкурса музыкальных групп — «Белое сухое» и «Знаки воды». На второй сцене диджей-сеты от Dj La Saboteur и Denique (Даниил Григорьев) под руководством dj Миша White. В программе: чемпионат по приготовлению на гриле, экспертная зона от Pro.Grill, много вкусного мяса, мастер-классы от студии рисования «Художка», игры от Show Today, ярмарка товаров для летнего отдыха на природе, фотозоны, розыгрыши и подарки от партнеров фестиваля.

В конкурсной и внеконкурсной афише — 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран: России, Польши, Бельгии, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Мексики, Китая, Франции, Нидерландов, Пакистана и ЮАР; большие российские премьеры, а также международные проекты, не выходивший в российский широкий прокат. В программе кинофестиваля в 2026 году четыре направления: основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». На церемонии открытия фестиваля состоится торжественный проход по красной ковровой дорожке и концерт. В фестивальном городке — танцы, песни, спектакли и кино на сцене, фан-встречи и кастинги, актёрские читки и мастер-классы. На открытии городка будут выступать актёры Владимир Левченко, Карина Каграманян, Мария Янковская и Виолетта Антонова.

Red Cup в «Колизее» исполняется год, и в честь этого кофейня приглашает на Morning Coffee Party. В программе: танцы под DJ-сеты, дегустация новых блюд и напитков, много кофе, розыгрыши призов.

С 30 мая по 5 сентября 2026 года в Кировском районе во второй раз пройдет масштабный летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы». В этом году сквозной темой сезона станет 85-летие Кировского района, а также юбилеи учреждений и организаций Закамска. В рамках фестиваля запланировано 11 мероприятий в течение летнего сезона. Старт фестивальному сезону будет дан концертной программой, в которой примут участие детский фольклорный ансамбль «Воскресение», детский вокальный ансамбль «Отражение» и артисты МАУК «ПермьКонцерт»: Мария Савостина, фолк-проект «Груша», ансамбль «Иваны», а также певец Артур Абаев. Концерт пройдет на сцене у ДК им. Кирова и будет посвящен началу лета и Дню зашиты детей.

Концерт духового оркестра Кадетской роты им. капитана Василия Никитича Татищева в преддверии Международного дня защиты детей. В программе: вальсы, марши, популярные эстрадные мелодии, попурри на темы русских народных песен, хиты группы «Кино» в оригинальной аранжировке. Сопровождается показательным дефиле девушек-барабанщиц. Художественный руководитель и дирижёр оркестра — Вячеслав Панов.

У коренного народа Пермского края — коми-пермяков — один из главных христианских праздников День святой Троицы — «Стрӧча» — неразрывно связан с древними традициями почитания предков. Деревня Кукушка Кочевского района, для которой праздник св.Троицы является престольным, стала местом традиционного проведения обрядов этого праздника, местом притяжения гостей и туристов. Здесь сохранились традиции и обряды древности, призванные почитать память древних, по легендам, проживавшим на этих землях и называвшимся «чудью». В рамках праздника планируется конкурс народных кулинаров и мастеров коми-пермяцкой кухни «Няньӧн да солӧн му вылас олам» («С хлебом да солью жизнь в Парме раздольна») в номинациях: «Пызандӧра — быдберсякӧра» («Скатерть-самобранка»), «Кок увтiсь сёян-юан» («Еда под ногами»), «Сусло, сур да брага кужас керны кага» («Сусло в корчаге сготовит и чадо»). Главная тема конкурса — традиционные коми-пермяцкие блюда Семика и Троицы, приготовленные в режиме реального времени на праздничной поляне (уха, пироги, пельмени, кисели, чай из различных трав и др.). В празднике участвуют знаменитый фольклорный ансамбль «Кукушка» и его детский коллектив-спутник «Шондíок». На традиционном месте проведения праздника — живописном берегу реки Сеполь в урочище Кокушанское — пройдет обряд величания березки с хороводами, гаданиями, играми, плясками. Здесь же, на природе, будут организованы народные аттракционы (качели, карусели), программы с национальными играми и забавами, угощение свежей ухой, национальными блюдами и напитками, пройдут мастер-классы по плетению венков из травы и березовых веток и финал творческой лаборатории «Кружись, кадриль».

Детские симфонические концерты, в которых принимают участие юные лауреаты Пермского краевого конкурса исполнителей, — традиция добрая и давняя. Она берет начало в шестидесятых: в 1963‑м в Перми впервые прошел конкурс исполнителей инструментальных концертов, а спустя два года возникла идея представлять публике его победителей на большой сцене с участием профессионального симфонического оркестра. Идейным вдохновителем и основателем традиции выступил дирижер Пермского театра оперы и балета Илья Гольдберг. В 80-е инициативу подхватил маэстро Валерий Платонов, под руководством которого Детские симфонические концерты проходят по сей день. С 2014 года они неизменно приурочены к Международному дню защиты детей.

