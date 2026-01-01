В мэрии Перми напомнили о правилах укрытия в подземных помещениях Громко говорить и ходить без надобности в укрытиях запрещается

Зарина Ситдикова

Пермякам напомнили о правилах укрытия и поведения в подвалах и подземных переходах. Информацией из буклета с рекомендациями поделились в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».

«Один из самых надёжных способов защиты при чрезвычайных ситуациях — укрытие в заглублённых помещениях подземного пространства. К ним относятся подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги, склады, помещения в торговых центрах, а также тоннели и переходы», — сообщили в учреждении.

При сигнале оповещения рекомендуется брать с собой документы, ценные вещи, запас воды и продуктов («тревожный чемоданчик»). Время непрерывного пребывания укрываемых в заглублённых помещениях может составлять до 12 часов.

Информация о местах расположения предназначенных для укрытия помещений подземного пространства размещена в местах общего пользования, в том числе подъездах, лифтах, на досках объявлений, а также на официальном сайте администрации района.

Фото: МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»

В правилах пребывания отмечается, что по пути к укрытию и при входе в него необходимо соблюдать строгий порядок, не толпиться и не обгонять впереди идущих, оказывать помощь нуждающимся, соблюдать спокойствие, установленный порядок приёма пищи, выполнять указания старшего по укрытию.

При нахождении в защитном сооружении запрещается курить, употреблять спиртные напитки, слушать радиосредства без наушников, шуметь и громко разговаривать, пользоваться открытым огнём, ходить без надобности по помещению. Также без разрешения нельзя открывать входные двери, пользоваться инструментом, трогать электрообрудование, включать освещение, входить в технические помещения, самостоятельно выходить из помещений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что днём 15 апреля в Пермском крае вводили режим «Беспилотная опасность». Он действовал с 13:40 до 15:15.

Напомним, в Перми действует 493 защитных сооружения гражданской обороны. Радиус сбора граждан не превышает 1 км.

