В Пермском крае днём 15 апреля объявили режим «Беспилотная опасность» Его ввели в 13:40

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае в 13:40 среды, 15 апреля, был объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Все экстренные службы получили необходимую информацию и готовы оперативно реагировать на любые события.

В минтербезе просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.