Алина Наумова «Арабеск», классическая музыка и знакомство с миром птиц Афиша на неделю с 13 по 19 апреля

Проект Abendmusik представляет цикл концертов, объединяющих духовные и светские произведения. Особая акустика позволяет слушателям погрузиться в звучание и получить незабываемый опыт восприятия музыки. В этот вечер прозвучит музыка северонемецкого мастера Дитриха Букстехуде — органиста, чьи сочинения вдохновляли Баха. Его трио и сонаты, тонкие и прозрачные, соединяют благородную простоту и внутреннюю силу, медитативность и живую выразительность барочной эпохи. Эти сочинения прозвучат в исполнении блестящих музыкантов, для которых старинная музыка — пространство вдохновения, диалога и открытий. Исполнители: Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (орган).

Проект благотворительного фонда «Берегиня» «Музыка жизни» живёт уже девять лет. Это три самостоятельных спектакля, каждый со своей историей и эмоциональным посылом. На этот раз зрителей ждет обновлённый мюзикл «Музыка жизни: путь героя» с оригинальным сценарием и хореографией. Каждый зритель мюзикла «Музыка жизни: путь героя» станет участником волшебной истории, в которой сможет влиять на развитие событий, выбирая пути и принимая решения. Весь спектакль звучит живая музыка в исполнении профессиональных вокалистов. В этом году средства от билетов пойдут на поддержку проекта «Дом рядом» фонда «Берегиня». Это помощь семьям из Пермского края с арендой жилья рядом с больницей.

Пермское хореографическое училище открывает новое направление — «ЛекториУм». Теперь в театре-музее будут регулярно проходить открытые лекции от ведущих деятелей искусства и культуры. Лекции будут проходить в камерной атмосфере театра-музея, что позволит создать доверительную обстановку для общения. В программе — как циклы лекций, так и отдельные встречи с приглашёнными спикерами. В рамках просветительского проекта «ЛекториУм» на сцене учебного театра ПГХУ состоится лекция кандидата искусствоведения М.Ю. Гендовой «Космические сюжеты на балетной сцене: литературные, футуристические и метафорические» - для всех, кто мечтает о звёздах, любит балет и готов по-новому взглянуть на привычные вещи.

В программе концерта: арии и увертюры из опер «Дон Жуан», «Так поступают все женщины», «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля», «Волшебная флейта». Солистка: Надежда Павлова (сопрано), дирижёр: Владимир Ткаченко.

На киноклубе в апреле зрители вместе с Анной Баландиной смогут прикоснуться к формату кинотерапии. Разница с простым киноклубом будет в фокусе на проживании чувств во время просмотра. Обсуждение тоже будет необычным: мы не станем оценивать фильм по десятибалльной шкале и говорить о качестве игры актёров. Вместо этого состоится разговор о том, что бесит, смешит, расстраивает и трогает зрителей. На этой неделе пройдёт показ фильма «Красотка на всю голову» - классическая история о том, как герой загадывает желание поменяться с кем-то телами, вывернутая наизнанку. Что будет, если тело оставить прежним и изменить только отношение к нему? Самый терапевтический фильм на тему любви к себе, принятия и уверенности.

«Арабеск» — международный конкурс артистов балета, который проходит в Перми раз в два года с 1990-го. В нем участвуют молодые танцовщики из разных стран, представляющие различные хореографические школы. За более чем три десятилетия конкурс стал важной площадкой для профессионального роста и открыл множество новых имен в балете. Его проведение укрепило репутацию Перми как одного из значимых центров балетного искусства России. Открытие конкурса (12+) запланировано на 15 апреля: на сцене – «Вариации на тему Рококо» и «Блуждающие звезды». I тур (6+) – 16-18 апреля; II тур (6+) – с 19 апреля. Подробности – на сайте театра.

Название проекта отсылает к древней японской традиции созерцания цветов — «ханами», где за внешней красотой скрывается глубокая философия быстротечности жизни. В экспозиции — попытка замедлиться, ощутить радость бытия и хрупкость природы в неспешном созерцании. Куратором выставки выступила Ия Милашина. Ксения Жорницкая — живописец из Перми, выпускница Челябинского художественного училища и Уральского филиала академии Ильи Глазунова. Работая в жанрах символизма и магического реализма, особое место в её творчестве занимают ботанические этюды акварелью.

Выступит певица Шерил Пепси Райли в сопровождении интернационального трио Enterplay. Музыка Enterplay объединяет элементы фьюжн, джаз-рока, world music, фанка и соула. За ритмическую основу проекта отвечает нью-йоркский барабанщик Натаниэль Таунсли, известный совместными релизами с Мэрайей Кэри, Public Enemy, Стиви Уандером и Ришаром Бона. Клавишник Томаш Бура, известный по работе с Guthrie Govan и Incognito, сочетает интеллигентность академической традиции со свободой джазовой идиоматики. Вокал Шерил Пепси Райли, основанный на традициях соула и госпела, отличают богатый тембр, широкий диапазон и мастерство мелодической интерпретации. Также примет участие бас-гитарист Антон Давидянц.

На сцене Большого зала филармонии выступит объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста России и художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева. Московский Пасхальный фестиваль — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Юбилейный, XXV Московский Пасхальный фестиваль станет самым масштабным в своей истории. Особое место в афише займёт празднование 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича.

Апрель – отличное время, чтобы начать знакомство с миром птиц Прикамья. Можно успеть ознакомиться как с типично зимующими нашими птицами – снегирями, свиристелями, дроздами, так и с птицами, которые первыми начинают прибывать с мест зимовок – зеленушками, чайками, зябликами. Кроме того, на прогулке участники смогут посмотреть на гнездовья птиц, которые находятся на территории музея, и поговорить о календаре прилета пермских птиц. Экскурсию проведёт Денис Исаков, орнитолог, специалист Управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Выставка приурочена к 65-летию первого полёта человека в космос и рассказывает о многовековых стремлениях человечества выйти за пределы видимого небосвода и о том, как именно русские ученые и советские конструкторы сделали эту мечту реальностью. Посетители узнают, о чём мечтали учёные, превращавшие теории в расчёты, и конструкторы, делавшие чертежи будущих ракет, кем были первопроходцы из начального состава отряда космонавтов. Увидят дальние планеты, которых достигли советские автоматические станции. Отдельная тема — современные достижения России и вклад страны в международное освоение космоса.

