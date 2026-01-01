Жителей Перми готовы принять 493 защитных сооружения гражданской обороны Радиус сбора горожан не превышает 1 км

Зарина Ситдикова

В МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» «Новому компаньону» сообщили, что на март 2026 года на территории Перми имеется 493 защитных сооружения гражданской обороны (ЗС ГО). Они предназначены для совместного укрытия населения в случае ЧС. Такого количества сооружений будет достаточно, чтобы принять всех жителей Перми, заверили издание в МКУ.

Радиус сбора укрываемых до ЗС ГО, а при их отсутствии до «заглубленного помещения, приспособленного для укрытия населения», составляет не более 1 км.

Информацию о месте расположения заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства можно получить в управляющей компании (ТСЖ) по месту жительства, в территориальных органах администрации Перми, а также в отделах гражданской защиты МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по тел. 212-17-17.

Защитными сооружениями гражданской обороны (ЗС ГО) называют специальные сооружения, предназначенные для защиты населения, личного состава сил ГО, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника в военное время и при ЧС мирного времени. Они должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия как обычных средств поражения, так и ядерных.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 23 марта в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности.

