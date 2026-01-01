Алина Наумова Кинофестиваль FUTURE.DOC, ледовое шоу Этери Тутберидзе и фортепианная музыка Афиша на неделю с 6 по 12 апреля

В концертном зале состоятся открытые чтения стихов «Читают ВСЕ» с Анной Баландиной. Это поэтический открытый микрофон, где каждый сможет прочитать любые стихи — от классики до собственных стихов и текстов любимых песен. Предварительно записываться, чтобы выйти на сцену, не нужно: в начале мероприятия организаторы просят поднять руки тех, кто готов читать. Вход — по билетам.

1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса. Зрители увидят фильм на два дня раньше официального старта проката и смогут обсудить его со сценаристом картины Валерием Колесовым — актёром, сценаристом и продюсером, а также преподавателем «Высшей школы экономики» по специальности «Продюсирование в сфере кинопроизводства».

Воспитанники Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза представят ледовое шоу с программами олимпийского сезона, эксклюзивными постановками и премьерами. Зрителей ждут показательные номера и легендарные соревновательные программы от звёзд сборной России и других воспитанников Team Tutberidze: приедут Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Трусова, Пётр Гуменник, Аделия Петросян и другие звезды фигурного катания. Дети до 3 лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

Выставка представит архив Валерия Акопова — легенды советского графического дизайна, с чьим именем связано становление промграфики в СССР, художника и оформителя Олимпиады-80, лауреата Международной биеннале графического дизайна в Брно и других отечественных и международных наград. Во время подготовки к Олимпиаде в Москве Акопов вместе с коллегами из Мастерской прикладной графики создал более 200 пиктограмм. Была разработана строгая графическая система справочной навигации. Дизайнер участвовал в утверждении визуальной стратегии проекта как член художественного совета. Даже знаменитая эмблема из пяти колец, созданная Владимиром Арсентьевым, была профессионально доработана Валерием Акоповым и Василием Дьяконовым: они отшлифовали композицию, сбалансировали форму и создали все графические варианты для медалей, официальных бланков и других материалов. Впоследствии графическая система дизайнера получила международное признание и была отмечена золотой медалью Биеннале прикладной графики в Брно в 1982 году. В честь открытия этой выставки Be Art Agency 8 апреля в 20:00 проведут дизайн-квартирник «Визуальное наследие игр XXII Олимпиады» с креативным директором и партнером в агентстве Plenum Егором Мызником.

«Палисадник» — совместный проект Пермской галереи и цветочного мастера Ильсияр Олейниковой — цветочного мастера и фермера, чьи руки создают настоящие произведения искусства из природных материалов. Проект адресован любителям садоводства, креативным практикам и тем, кто хочет объединить взгляд художника с мастерством садовника. «Палисадник» объединяет лекции, практические занятия и мастер классы, вдохновлённые богатой историей и красотой русского садоводства и искусства. Первая лекция проекта посвящена аптекарским огородам. Их история в России начинается в XVII веке при Михаиле Фёдоровиче. Но настоящий расцвет они получили благодаря Петру I, который основал знаменитый Московский аптекарский огород и сделал это явление модным по всей стране. На лекции участники узнают, что такое аптекарские огороды, каково было их предназначение, как они трансформировались со временем и почему сегодня переживают возрождение. Обсудят также их связь с изобразительным искусством.

Программа опирается на традиции народного календаря, связанные с первыми неделями весны, весенним новолетием и началом земледельческого года, а также на полевые этнографические материалы, зафиксированные в экспедициях по Пермскому краю. Это путешествие в мир весенних обрядов и обычаев — о том, как наши предки встречали новый земледельческий год, как готовились к полевым работам и какие традиции сопровождали их в этот период. Программа раскрывает связь человека с природой, с лошадью — главной помощницей в хозяйстве, и показывает красоту весенних молодёжных игр. Гостей ждёт погружение в атмосферу через разные форматы: показ документального фильма «Запрягаем по коми-пермяцки», снятого в экспедиции в д. Бочманова; участие в традиционных весенних молодёжных играх; создание старинного пасхального украшения-фонарика «Мизгирь» (или «Метляк»), бытовавшего в поселениях Пермской губернии; возможность сфотографироваться с предметами крестьянского быта и узнать о весенних земледельческих работах. Мастер-класс проводит народный мастер Пермского края Елена Аглая Ивановна.

Лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев стал известен после триумфа на конкурсе им. П.И. Чайковского в 2015 году. Он представит программу, которая включает произведения великих композиторов. Так, в первом отделении зрители смогут насладиться Сонатой ля минор № 8 Вольфганга Амадея Моцарта и Сонатой До мажор № 3 Людвига ван Бетховена. Во втором отделении прозвучат Пьесы из цикла оп. 72 Петра Чайковского.

В этом году кинофестиваль вновь объединит учёных, режиссеров и зрителей, чтобы осмыслить настоящее и создать почву для будущего. В программе — документальные фильмы из России, Португалии и Мексики. Некоторые из них режиссеры представят лично и ответят на вопросы зрителей. Каждый день на FUTURE.DOC будут открыты интерактивные площадки: можно заняться роботехникой, сконструировать самолёт, проверить свою готовность к космическим полетам и попробовать себя в десятках научно-технологических занятий. Также на фестивале будут организованы лекции и открытые встречи, подробности — на сайте фестиваля.

Выставка галереи Vekarta объединяет мистику Северного Возрождения, шедевры итальянских визионеров и современные интерактивные технологии. «Босх, Брейгель, Дюрер. Тайны земных наслаждений» — не просто экспозиция репродукций, а интеллектуальное путешествие вглубь человеческой души. Впервые в едином пространстве Иероним Босх предстал в окружении тех, кто спорил с ним или вдохновлялся его видениями: все ключевые триптихи мастера дополнены 12 редкими набросками и рисунками, раскрывающими его творческую лабораторию; все главные шедевры Брейгеля — от пугающего «Триумфа смерти» до детальных «Нидерландских пословиц»; магические ксилографии Дюрера «Меланхолия», «Четыре всадника» дополнены его знаменитыми анималистическими работами — от «Зайца» до «Летучей мыши»; работа Джорджоне «Три философа», где, по одной из версий, запечатлен лик самого Босха.

В программе вечера камерно-вокальной музыки произведения Цезаря Кюи, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Сергея Василенко, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Виктора Косенко, Павла Юона, Николая Голованова, Марины Дранишниковой и других русских композиторов. Исполнители — солисты Пермской оперы: Наталья Кириллова — сопрано; Алексей Герасимов — баритон. Солистка оркестра театра Елизавета Бабченко — гобой. Партия фортепиано: Анастасия Иванова, Елена Алексеева.

Ваня Дмитриенко автор не только мелодичных песен о любви, личных переживаниях и счастье, но и произведений на более глубокие и зрелые темы с более тяжёлым и роковым звуком, проведёт сольный концерт в Перми. Его песни закрепились на вершинах музыкальных рейтингов и чартов и знакомы многим: «Венера-Юпитер», «Силуэт» (с Аней Пересильд), «Шёлк», «Настоящая» и др.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.