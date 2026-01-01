Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский дизайн, пермское кино и столичные гастролёры Афиша на неделю 18–24 мая

Выставка «Разобрано» — совместный проект с Фондом креативных индустрий Пермского края, посвященный локальному дизайну, ремеслу и современным авторским практикам. В экспозиции — работы художников, дизайнеров, ремесленников и креаторов, которые работают с культурным контекстом Пермского края. Представлены авторские сувениры, графика, ремесленные изделия, винил, малотиражные вещи и объекты на стыке искусства и повседневности. Многие из них не входят в музейные коллекции, а существуют в локальных мастерских, книжных и сувенирных магазинах, личных собраниях и городском пространстве. Пространство выставки выстроено как последовательность разных состояний: от уличной культуры и публичного высказывания в зоне входа — к повседневности, звуку и предметной среде в домашней части экспозиции. Завершает маршрут зал авторских работ, собранных в рамках опен-колла Фонда креативных индустрий Пермского края специально для этого проекта.

«Красная Жизель» Бориса Эйфмана — один из самых знаменитых спектаклей в истории современного танца в России. Впервые он был поставлен в 1997 году и сразу же стал сенсацией, а чуть позже — легендой. Спустя почти 30 лет, в 2025 году, Эйфман вернулся к этой истории и заново её сочинил, значительно переработав хореографию; постановка снова стала сенсацией, теперь уже окончательно легендарной. Это рассказ о жизни Ольги Спесивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишённых. В версии Бориса Эйфмана балерина Спесивцева и её героиня — Жизель — совершенно сливаются; безумие Жизели — это и безумие Спесивцевой. Наверное, это единственный пример спектакля современной хореографии, который целиком цитирует большой фрагмент классического балета — сцену безумия из «Жизели» Адана в постановке Перро, Коралли и Петипа: артисты театра Эйфмана — универсалы, они отлично работают в пуантном танце.

Рейс-путешествие по жизни великого импресарио, который писал романсы, мечтал о музыке, но в итоге перевернул мировое искусство; история провинциального мальчика Серёжи, ставшего «дьяволом во плоти», «русским принцем», другом Пикассо, Матисса и Коко Шанель. Озвучивают аудиопроменад актёр Пётр Попович, музыканты Кристина Рассадникова, Елисей Кротов и Ксения Комарова, а также певица Наталья Кириллова. Перед началом навигации ретро-теплоход «Ягошиха» прошёл зимний ремонт, в нём полностью обновилось звуковое оборудование, так что теперь голоса и музыка слышны в каждой точке судна.

В четвертьфинале телевизионной Премьер-лиги КВН встречаются 15 сильнейших команд из разных регионов России. В составе участников: 18 мая — «Профком самарского политеха» (Самара), «С привкусом» (Москва), «Квентин Таранбеков» (Екатеринбург), «Дальневосточные ворота» (Улан-Удэ), «Самая грустная рок-группа» (Армавир); 19 мая — «Джентльмены удачи» (Курганская обл.), «Иронька» (Москва), «Место действия» (Челябинск), «Инда» (Набережные Челны), «Квадрат Малевича» (Ростов-на-Дону). Команды сыграют четыре конкурса: приветствие, импровизационный конкурс, СТЭМ и музыкальный номер.

Картина в стиле «мокьюментари» рассказывает о жизни уличных танцоров. Зрителю показывают закулисье и дают возможность увидеть со стороны всё то, что обычно скрыто от глаз: бесконечные тренировки, поиски своего «Я», метание между желанием быть свободным и стремлением пойти вверх по карьерной лестнице, требующей играть по ее правилам. Главную роль исполнила хореограф Алиса Белопросова, участница телешоу «Танцы» на ТНТ, создатель и руководитель фестиваля экспериментального танца POEZDA в Нижнем Новгороде. Десятый фильм культового автора российского независимого кино Романа Михайлова будет показан раньше официального проката. После просмотра — обсуждение с продюсерами Любовью и Павлом Аксеновыми.

Сольный концерт заслуженного артиста России, одного из самых интеллектуальных и тонких пианистов современности Павла Нерсесьяна — пианиста, чья игра отличается безупречным вкусом, философской глубиной и редкой способностью раскрывать замысел композитора до мельчайших деталей. В программе: «Песни без слов» Феликса Мендельсона, «Экспромты» Франца Шуберта, «Вариации на собственную тему» Иоганнеса Брамса и фантастический шедевр Мориса Равеля — сюита «Ночной Гаспар». Когда Равель работал над сюитой, он намеренно хотел сделать её самым технически трудным произведением фортепианного репертуара. Цикл Равеля состоит из трёх пьес, в музыке которых преобладает атмосфера мрачных видений: «Ундина», «Виселица» и «Скарбо».

Показ и обсуждение двух документальных фильмов: «Со дна вершины» Эвелины Барсегян и «Путника» Виктора Коженкова. «Со дна вершины» рассказывает о том, как, пройдя путь от чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина до заключенного и наркозависимого, Олег Борловский начинает жизнь с нуля, находит свой талант в 50 лет и становится одним из лучших в древесном карвинге (резьбе по дереву бензопилой) в стране. «Раненые», больные, списанные пеньки и деревья Олег превращает в произведения искусства. То же самое он сделал и со своей жизнью. Герой «Путника» Азат, сорокалетний житель Казани, после выхода из тюрьмы хочет посвятить свою жизнь помощи людям и создаёт «Приют человека». В этом приюте любой нуждающийся может получить бесплатную еду, одежду и кров. Но Азат видит, что мало закрыть базовые потребности человека, чтобы он вернулся к нормальному образу жизни. Тогда он решает организовать для жителей приюта поход в театр и познакомить бывших бездомных и уголовников с чудом искусства.

Главный герой Митрофанушка Простаков, переживающий трудное время, — распад семьи, родного дома, в котором безгранично и безнравственно властвует его мать, г-жа Простакова, — бежит из родительского дома. И каждый эпизод спектакля — это преграда на его пути. Постановочная команда подвергает сомнению привычные мнения о героях «Недоросля» Дениса Фонвизина и предлагает зрителям взглянуть на эту историю глазами Митрофана. Что если попробовать посмотреть на него с другой стороны, сдвинуть в сторону сложившиеся за долгое время устойчивые суждения о нём как инфантильном подростке? Возможно, тогда вместо 16-летнего балбеса и лентяя мы увидим «сложного», тонкого и хрупкого парня, за спиной которого есть болезненный жизненный опыт. В спектакле соседствуют смех и страх, циничный юмор и трогательные моменты, напоминающие зрителям о ценности семейных отношений, об уважении, внимании друг к другу и любви между родными. Это история не о незнакомых нам людях из другой эпохи, а о нас сегодняшних.

Картина посвящена исторически важному процессу переезда Пермской галереи в новое здание. Съёмки фильма велись с 2022 года и фиксировали не только изменения музейного пространства, но и эмоциональное состояние людей, вовлечённых в этот процесс. «Новое здание галереи — идеальная площадка для премьеры. Мы надеемся, что, посмотрев этот фильм там, зритель почувствует себя его частью и продолжением. Это особое ощущение, которое можно испытать только во время просмотра в зале галереи», — режиссёр фильма Ольга Аверкиева.

Лейтмотив третьей «Идентичности» — маркетинг территории: как город говорит о себе и кто за этим стоит. С 12:00 до 20:00 — деловая часть: шесть образовательных треков с лекциями спикеров-экспертов и паблик-токами. В галерее — изобразительное искусство и народно-художественные промыслы: шесть экспертов и 12 представителей художественных сообществ. В Доме музыки — четыре трека, объединённых темой маркетинга территории и продвижения Перми: брендинг, медиа, мероприятия и музыкальное продюсирование. В завершение — овальный стол с представителями профильных министерств и амбассадорами направлений. Во дворах Завода Шпагина — дизайн-маркет и мастер-классы, тематические «дворы» от представителей пермских образовательных, творческих и досуговых комьюнити. На прилегающей территории — пермские рестораторы, баскетбол, рампа, стрит-арт, настольный теннис, танцы. С 20:00 до 02:00 — концерты и вечеринка: выступления пяти пермских групп — исполнителей авторской музыки, DJ-сеты от 14 музыкальных селекторов и коллекционеров винила.

День кошек пройдёт в «Триумфе» 24 мая. В программе: лекция «Эстетика кошек» и киноклуб с просмотром и обсуждением фильма «Возвращение кота». Лектор Артем Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, руководитель Российского эстетического общества предлагает разобраться, почему кошка в современной культуре стала «богатым эстетическим объектом». На лекции «Эстетика кошек» речь пойдёт о том, как анатомия хвоста и усов влияет на наше восприятие, как возникли кошачьи конкурсы красоты и почему в искусстве так выразительны отдельные детали кошачьего образа. В киноклубе «Кино, вино и домино» — просмотр и обсуждение аниме «Возвращение кота» (2002). Картина повествует о девочке Хару, которая спасла говорящего кота — принца Кошачьего царства, а затем была похищена самим Кошачьим царём, который решил женить на ней принца. Освободить Хару помогают верные друзья: толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон. Гости-эксперты кинопоказа: Артем Радеев и Галя Море — основательница самого большого частного центра спасения кошек в Пермском крае «Матроскин» и котокафе «Котовский».

