В Пермском крае утром 23 марта ввели режим беспилотной опасности
Жителей попросили сохранять спокойствие
Утром 23 марта власти Пермского края объявили о введении режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности региона. Такой режим вводится в связи с угрозой атаки дронов.
В ведомстве уточнили, что все экстренные службы уже получили необходимую информацию и готовы оперативно реагировать на любые события.
Жителям было рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике. При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо сразу же сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.
