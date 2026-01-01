В Пермском крае утром 23 марта ввели режим беспилотной опасности Жителей попросили сохранять спокойствие

фото: ЕДДС Перми

Утром 23 марта власти Пермского края объявили о введении режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности региона. Такой режим вводится в связи с угрозой атаки дронов.

В ведомстве уточнили, что все экстренные службы уже получили необходимую информацию и готовы оперативно реагировать на любые события.

Жителям было рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике. При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо сразу же сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

