Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят Он действовал с утра 30 апреля

Олег Антонов

В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность», который действовал 30 апреля с 7:20. Информацию об этом опубликовало министерство территориальной безопасности региона в 13:29. Также сняты ограничения в пермском аэропорту на приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, прозвучал отбой воздушной тревоги.

Напомним, в Пермском крае 30 апреля с утра был введён режим беспилотной опасности и план «Ковёр» в радиусе 100 км от Перми, позже его расширили до 150 км. Первый раз режим «Беспилотная опасность» вводили с 6:10 до 7:16, второй раз — в 7:20, и он действовал на протяжении почти шести часов.

Кроме того, в течение дня жители Перми четыре раза слышали вой сирен, а также обращали внимание на транслировавшийся по телевизору сигнал «Внимание всем!». В образовательных учреждениях были приняты меры безопасности, в том числе в некоторых — отменены очные занятия. Позже губернатор Дмитрий Махонин сообщил о прилёте вражеского БПЛА по одному из предприятий в регионе.

В связи с ограничениями в пермском аэропорту к 13 часам были задержаны семь самолётов на вылет и шесть — на прилёт. В Индустриальном районе Перми на полчаса вводились корректировки в движение трамваев № 2 и автобусов № 62, сейчас они тоже сняты.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.