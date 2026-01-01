В Перми завыли сирены и включено оповещение «Воздушная тревога» Последующие инструкции от штаба ГО будут распространяться через официальные каналы

Константин Долгановский

С 9 часов утра 30 апреля в Перми завыли сирены, их слышно во многих районах города. Также включается речевое оповещение «Внимание! Воздушная тревога!».

Напомним, в краевом центре объявлена беспилотная опасность, введён план «Ковёр», аэропорт закрыт.

«Воздушная тревога» — это сигнал гражданской обороны, который оповещает население о непосредственной угрозе атаки с воздуха.

Специалисты ГО и ЧС рекомендуют при звуке сирены не паниковать, а включить все доступные информационные приемники: радио, телевидение, соцсети органов власти, СМС и пуш-уведомления на мобильном телефоне. Через эти каналы будут передаваться конкретные инструкции от штаба гражданской обороны.

Если сигнал застал вас дома, следует перекрыть газовые вентили, закрыть водопроводные краны, плотно затворить окна и форточки, задернуть шторы и подготовить «тревожный чемоданчик» (взять документы, деньги, СИЗ, запас воды и продовольствия). Укрыться можно в помещениях без окон (ванная, кладовка).

Если сигнал тревоги застал вас на улице, не пытайтесь добраться до дома, если расстояние до него превышает несколько минут пешего хода, лучше укрыться в защищенных от атаки с воздуха местах: подвал капитального здания, подземный переход, овраг, любое углубление рельефа и пр.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.