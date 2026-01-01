Пермский аэропорт временно закрыли из-за угрозы атаки беспилотников В краевой столице 30 апреля ввели режим «Ковер» радиусом 100 км

Зарина Ситдикова

Утром 30 апреля в Перми был введён режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим аэропорт Большое Савино временно прекратил приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации МЧС, режим «Ковер» был введён в 5:20 утра и охватывает радиус 100 км. Это решение также затронуло другие приволжские аэропорты, включая Уфу, Бугульму, Нижний Новгород, Самару и Ульяновск. Там действуют аналогичные ограничения.

Отметим, в течение утра 30 апреля в Пермском крае дважды вводился режим беспилотной опасности, который продолжает действовать.

Накануне, 29 апреля, регион подвергся атаке дронов, что привело к пожару на одной из промышленных площадок в районе Башкултаево в Пермском округе. По словам главы региона, после атаки БПЛА из людей никто не пострадал, а превышения загрязняющих веществ в городе не выявлено. В то же время в соцсетях пермяки жаловались на «чёрный дождь».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.