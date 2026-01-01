После атаки БПЛА в Прикамье не зафиксировано превышений загрязняющих веществ Утром украинские дроны упали промышленный объект

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Перми состоялся оперативный штаб с участием руководителей силовых ведомств региона, представителей аппарата антитеррористической комиссии и членами краевого правительства. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Ранее на промышленном объекте в Пермском округе произошло возгорание после прилёта украинского беспилотника. Работы по ликвидации последствий пока продолжаются.

По словам губернатора, специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели мониторинг качества атмосферного воздуха. По его итогам превышений загрязняющих веществ не зафиксировано, а угрозы для жителей и окружающей среды нет.

«Поручил обеспечить круглосуточный контроль обстановки и держать связь со всеми службами до полного завершения работ. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил Махонин.

Напомним, утром 29 апреля в Пермском муниципальном округе на одну из промышленных площадок рухнул вражеский беспилотни. После этого была проведена эвакуация работников. Никто не пострадал, но на объекте произошло возгорание.

