В промплощадку под Пермью врезался украинский беспилотник На объекте произошло возгорание

Утром 29 апреля в Пермском муниципальном округе на одну из промышленных площадок рухнул вражеский беспилотник, об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор в своём телеграм-канале, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.

Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности».

В минтербезе региона распространили памятку, что делать при атаке или угрозе атаки БПЛА.

