Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Премьеры, вернисажи и прогулки Афиша на неделю 27 апреля — 3 мая

Концерт в рамках фестиваля музыки Леонида Десятникова. В этот вечер прозвучат как знакомые слушателю сочинения, так и — в основном — раритетные камерные миниатюры из собрания сочинений композитора. Программу концерта составили три вокально-инструментальных цикла композитора: лаконичный — «Пять стихотворений Тютчева» для сопрано и фортепиано, в котором философская лирика русского поэта обретает новую жизнь в современных музыкальных гармониях; нечасто исполняемый — «Три песни на стихи Дж. Чиарди», в котором английская поэзия ХХ века получает тонкую, ироничную и эмоционально сдержанную музыкальную интерпретацию; «Идиш» — редкий пример современного обращения к еврейской музыкальной традиции, где особенности языка и интонаций объединены с авторским стилем композитора, сочетающим иронию, лиризм и документальную точность. Инструментальную часть вечера представит сюита «Альбом для Айлики» — цикл пьес для фортепиано в четыре руки, которую Леонид Десятников посвятил маленькой Лике Кремер, дочери скрипача Гидона Кремера. Завершит концерт двадцатиминутная сюита «Эскизы к Закату» для скрипки, флейты, кларнета, контрабаса и фортепиано — произведение, созданное по материалам к фильму Александра Зельдовича «Закат».

Проект посвящен истории заводского посёлка в городской черте Березников, некогда названного Борисом Пастернаком «маленькой промышленной Бельгией». Рабочий посёлок Березниковского содового завода появился на картах Соликамского уезда Пермской губернии в 1880-90 годы. Архитектурный ансамбль начала XX века, спроектированный архитектором Александром Турчевичем, сегодня находится на территории промышленного предприятия и закрыт для свободного посещения. Летом 2025 года при содействии ООО «Сода-хлорат» художники Березников впервые за много лет получили возможность попасть на территорию посёлка и запечатлеть его атмосферу и облик. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные по итогам пленэра, отражающие современный взгляд на архитектурное наследие заводского посёлка и его роль в культурной памяти города. Дополняют выставку стенды с копиями архивных фотографий и оригинальной архитектурной графики из строительного бюро А.Б. Турчевича, где представлены проекты сохранившихся зданий посёлка.

Проект серии кинопоказов с обсуждением в сопровождении бокала вина. Просмотр культовой картины Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В ресторане собираются учителя истории, психологии, музыки и физкультуры, чтобы отметить 40-летие одного из них, и решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так?.. В качестве экспертов к обсуждению приглашены Алексей Папулов, автор телеграм-канала о гастрономической жизни Перми in vino papulos, и Николай Стрелков, психолог и психотерапевт с 20-летним стажем.

В центре истории — Потухший персонаж, уязвимый подросток, который бесконечно задаётся вопросом: зачем ему было выходить «наружилицу», если за него уже всё решено старшими — кем работать, чего хотеть и как жить? Где тогда я? Зачем тогда я? В этот кризисный момент главный герой встречает детей-призраков, желающих отомстить взрослым, по вине которых они когда-то погибли. Потухший персонаж решает вместе с призраками поджечь город, но в какой-то момент понимает, что ненависть — не его путь. В карикатурно-злом, алчном и тоталитарном мире взрослых герою удается разглядеть уязвимость и хрупкость. Потухший понимает, что все люди совершают ошибки, но не все — злодеи. Он проходит путь взросления, обретения важных смыслов, и большую роль на этом пути играет любовь к призраку Феодоры. «Для нежных» — победитель лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ»-2023.

Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» посвящена творчеству нижнетагильских художников, их поискам выразительного языка цвета и формы. В экспозиции представлены работы Валерия Хасанова, Людмилы Орловой, Натальи Наумовой, Ирины Кузьминой и Игоря Грищенко — авторов, чьё творчество складывается в целостное явление, условно называемое «тагильской школой». Ключевым элементом выставки становится цвет как самостоятельная художественная сила — синтез реальных образов, геометрии и внутреннего переживания. Художники стремятся выйти за пределы видимого, передать незримые процессы природы: её ритмы, состояния, вибрации. В экспозицию входят живописные ассоциативные полотна и декоративные стеклянные объекты.

В программе концерта два произведения начала ХХ века. Концерт для виолончели с оркестром ми минор, написанный Эдуардом Элгаром в 1919 году, — шедевр элегической музыки, пронизанный настроениями послевоенной утраты и личной скорби. Это последнее крупное произведение композитора, которое отличается сдержанным, интровертным звучанием и считается одним из самых известных и эмоциональных произведений для виолончели. Соло на виолончели — Роман Ефимов. Симфония № 2 Яна Сибелиуса — одно из самых популярных и жизнеутверждающих произведений композитора. Завершённая в начале 1902 года, она часто ассоциируется с борьбой Финляндии за независимость и описывается автором как «исповедь души», сочетая влияние суровой северной природы и элементы итальянских впечатлений. Дирижёр — Фред Бутткевиц (Германия).

В современном мире роботы должны быть быстрыми, умными и уметь летать. А старые модели, такие как Няня Ву, отправляются на утилизацию… Робоняня умеет петь колыбельные, заботиться и играть, но теперь этого недостаточно. Чтобы снова стать нужной, Няня Ву решает сбежать из дома и отправиться в свое первое самостоятельное путешествие. По её следу идёт Агент Секретно из робополиции, привыкший жить по правилам, но чем дальше он продвигается, тем отчётливее понимает, что не всё можно измерить скоростью и набором функций. «Няня Ву» — добрый и весёлый спектакль для семейного просмотра. История, разыгранная с помощью театральных кукол, напомнит и детям, и взрослым: не важно, какой мир вокруг, главное — быть собой и слушать своё сердце. Няню Ву придумала детская писательница Ксения Горбунова. Книга «Кто ты, няня Ву?» вошла в лонг-лист Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина 2020 года.

Этот концерт — этнофутуристический диалог. Ветер перебирает струны арфы, флейта отзывается голосом птиц, альт звучит, как глубинный гул земли, а древний напев неожиданно отражается в электронном эхе. Концерт ансамбля «Вишерские ветры» — музыкальное путешествие по финно-угорским мирам туда, где оживают легенды и дышит память лесов Прикамья. На одной сцене встретятся академическая традиция и звук современности: флейта, альт, арфа, народный вокал и электроника. Ансамбль «Вишерские ветры» соединяет то, что раньше звучало порознь: эпическое дыхание старинных напевов коми, ясность и глубину академической музыки, свободу фьюжн-импровизации и магическую атмосферу, где фольклор обращается к будущему. В ансамбль под руководством Вероники Карчёмкиной вошли артисты оркестра Пермской оперы и этномузыкант Даша Калина. В программе концерта — музыка Андрея Эшпая, Вероники Карчёмкиной, Даши Калиной и народные коми-пермяцкие песни.

В Перми стартует сезон популярных спектаклей-«бродилок». «Городская сюита» — музыкальный спектакль-прогулка, созданный Пермской оперой и творческим объединением Audiodoc. Этот проект исследует звучание города, его тон, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Это спектакль о внимании — к себе и миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Ключевым элементом в спектакле является музыка — композиция городских улиц, перекрестков и зданий диктует темп и характер каждой части сюиты. Среди инструментов этой партитуры — струнный оркестр и сигналы машин, пение птиц и музыка из соседнего бара, и где‑то между — редкие мгновения тишины. Маршрут спектакля проходит по магистральным улицам Перми — Ленина и Пермской, а также через тихое и уединенное Егошихинское кладбище и природную долину Егошихи. Стартовая точка спектакля — фойе театра. Финальная точка маршрута — долина Егошихи.

