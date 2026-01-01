Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не Дягилевским единым… Афиша на неделю 8–14 июня Поделиться Твитнуть

Продолжаются события просветительского проекта «Архипелаг Берха» киностудии «Новый курс». Историк Дмитрий Лобанов в лекции «Служба русского дворянина начала XIX века. Табель о рангах и спор с Пушкиным» на примере биографии Василия Берха расскажет, где и как мог служить русский дворянин в конце XVIII — начале XIX века, какими законами регламентировалась его служба, какое он мог получить образование, что такое «Табель о рангах», чем отличалась военная служба от гражданской.

В тот же день состоится показ научно-популярного фильма режиссёра Кирилла Седухина «Василий Берх. Искатель древностей». Морской офицер Василий Берх, участник кругосветного путешествия, чиновник Пермской казённой палаты — и исследователь, чьи работы до сих пор изучают в университетах. После показа зрители смогут обсудить фильм и весь проект «Архипелаг Берха».

Слушатели лекции руководителя регионального центра «Книжные памятники Пермского края» Светланы Пигалёвой «Книжная старина. Рукописи XVI века и первые печатные издания Пермского края» смогут узнать, как люди писали 500 лет назад, и увидеть рукописи, украшенные многоцветными миниатюрами.

На сцене Большого концертного зала — Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского и его главный дирижёр Арсентий Ткаченко.

В первый вечер прозвучат величайшие шедевры романтизма: Концерт для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака и Симфония № 3 ля минор Сергея Рахманинова. Солист — Александр Рамм (виолончель), обладатель серебряной медали Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Во второй вечер оркестр представит красивую программу «Любовь небесная, любовь земная». Солист — лауреат международных конкурсов Фёдор Орлов (фортепиано). В программе: сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, фантазия из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, «Рапсодия в стиле блюз» и симфоническая картина «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина.

Рассказ пойдет о малоизвестной стороне деятельности выдающегося промышленника, учёного и государственного деятеля Василия Татищева, который организовал первые на Урале школы и заложил основы горнозаводского образования. По его инициативе уральское начальство предписывало при горных заводах открывать школы для обучения мальчиков, результатом чего явилась почти сплошная грамотность мужского населения при некоторых заводах. Татищев явился и автором первых нормативных документов, регламентировавших деятельность школ, определявших программы обучения, количество часов, набор пособий и другие стороны начального образования. Предусматривались не только обучение грамоте и счёту, но и специальные предметы и практические занятия по токарному, столярному, пробирному делу. Лектор Вероника Козлова, заместитель директора Культурно-просветительского центра, расскажет и о Егошихинских словесной и арифметической школах, которые обеспечивали грамотными людьми заводы Пермского горного правления.

Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров в честь своего дня рождения приглашает на концерт, объединяющий поколения, и предлагает отправиться в путешествие туда, где можно дышать полной грудью и улыбаться во весь рот. «Мой адрес — не дом и не улица…» — пел в детстве радиоприёмник со стены. На столе бутерброд с вареньем, на коленках свежая зелёнка, в кармане 15 копеек на мороженое, а во дворе ждут самые верные друзья и самые удивительные приключения. И ты несёшься вприпрыжку по лестнице, напевая песни из добрых советских фильмов. Лето, свобода, счастье. Концерт Альберта Макарова «Мой адрес — Советский Союз» объединил знакомые и любимые музыкальные композиции нашего детства и юности. Их слушала вся страна, когда по телевизору шли «Песня года» и «Голубой огонёк». Они стали настоящим символом эпохи, не менее узнаваемым, чем пионерский галстук или автомат с газированной водой. «Крыша дома твоего», «Песня остаётся с человеком», «Нежность», «Спят усталые игрушки»… Стоит услышать только вступление — и вокруг вновь оживает детство. В концерте принимают участие артисты оркестра Пермского академического Театра-Театра Максим Иванчин, Дмитрий Заякин, Святослава Туренкова и Юрий Трусков.

Имя Мечислава Вайнберга долгое время оставалось в тени, хотя его творчество было растворено в советской культуре: его музыка звучит в нескольких десятках кино- и анимационных фильмов, в том числе в культовых картинах «Летят журавли», «Укротительница тигров», «Афоня», а также в мультфильмах о Льве Бонифации и Винни-Пухе. Другое дело — сочинения, предназначенные для филармонической и оперной сцены: большая их часть была написана по преимуществу «в стол» и широкую известность получила поздно, уже после смерти композитора.

Программу откроет Соната № 6, op. 73 (1960 г.) — последняя из пронумерованных фортепианных сонат Вайнберга, которая служит своеобразным итогом накопленного им опыта в этом жанре. Трио для скрипки, альта и виолончели, ор. 48 (1950 г.) — пример сочинения, вынутого из того самого «стола»: при жизни композитора оно не издавалось и долгое время существовало лишь в виде рукописи, пока в 2007-м не было опубликовано. Завершит программу Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор, ор. 18 (1944 г.) — по мнению музыковеда Жан-Ива Дюперрона, это, «безусловно, лучший фортепианный квинтет ХХ века».

Прогулка вместе с подростками — авторами уличного проекта «Знаки внимания» и экскурсоводом Натальей Сабаш. Исследование Слудской горки: неочевидные локации района и история знаковых мест. На прогулке участники увидят выставку-интервенцию на заборе, рассмотрят детали и особенности среды, зафиксируют эти элементы с помощью фотографий, а ещё выполнят задания, которые придумали подростки. В финале — чай и беседа во дворике «Подпольной типографии».

В проекте представлены избранные работы из коллекции музея, переосмысленные через метафору оркестра, где каждое произведение становится инструментом в многоголосной партитуре. Экспозиция выстроена по принципу музыкальной формы: в ней возникают аккорды, паузы, синкопы и репризы, а зритель выступает в роли дирижёра, самостоятельно выстраивающего маршруты и диалоги между произведениями. Коллекция музея раскрывается как многоголосие, объединяющее произведения ключевых пермских и российских авторов современного искусства, работы художников, обращенные к простым формам и материалам, предметы из Московского архива нового искусства (МАНИ). Куратор — Алиса Николаева, культуролог, куратор, координатор выставочных проектов московской галереи pop/off/art.

Постановка создана по мотивам пяти произведений Павла Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер» и «Хрупкая веточка». В спектакле используются современная хореография, вокал, живая музыка, свет и LED-экраны. Участвует более 50 профессиональных и непрофессиональных артистов, главные роли исполнили артисты Коми-Пермяцкого драматического театра. Режиссёр — Ксения Отинова.

В День города и День России подготовлена обширная праздничная программа — более 50 событий на площадках во всех районах Перми. Мероприятия традиционно начнутся со встречи Дня города в сквере им. В.Н. Татищева 11 июня в 23:00. 12 июня в 12:00 в 68-м квартале эспланады начнётся концертная программа с участием творческих коллективов города и пермских диджеев; среди прочего в программе концерт Пермского губернского оркестра, показательные выступления регионального отделения Российского союза боевых искусств и фестиваль моды. В честь 100-летия пермского автобуса на ул. Ленина пройдет «Парад автобусов». На набережной Камы в 12:00 начнётся работа интерактивных площадок, выступления артистов и музыкальных коллективов, турнир по силовому экстриму. Завершением Дня города станет праздничный 7-минутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30.

Летний фестиваль «Город встреч» откроется шоу на эспланаде, посвящённым диалогу культур и народов России. Зрители увидят целостную постановку с участием хора «Млада», пермских танцоров, музыкантов и Татьяны Куртуковой.

В лекционной программе фестивального клуба — лекции (12+) Ляли Кандауровой о произведениях Бетховена, Моцарта и Рахманинова; лекция Айрата Багаутдинова, посвящённая индустриальному наследию и его роли в современной урбанистике; лекции о балете и современном танце Наталии Вороненко и Богдана Королька; мини-цикл лекций заведующего отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи Игоря Мартынова, где речь пойдет о знаменитых «музыкальных» картинах из собрания галереи.

Кроме того, в эти дни пройдут: открытая встреча с пианистом Петром Айду и звуковым художником Глебом Глонти «Что такое «фонореализм»?» (12+); презентация арт-резиденции Дягилевского фестиваля «Кто живет на «Острове» (12+); поэтическая встреча с Юлием Гуголевым «Стихи вживую» (18+) — поэт и переводчик Юлий Гуголев выступит в Перми впервые с 2009 года и прочтет избранные тексты из своих поэтических книг; круглый стол «Возвращение к голосу: хоровая музыка сегодня» (12+) с участием Виталия Полонского (хор musicAeterna), Александры Макаровой (камерный хор Festino) и Валерии Сафоновой (хор Пермского театра оперы и балета). Среди эксклюзивных событий — лекция Юрия Сапрыкина «Божественная серия атональной жизни. ОБЭРИУ, Яков Друскин и музыка» (12+).

Проект musicAeterna и Дома Радио «Посвящение Ивану Голлю» в постановке Елизаветы Мороз. Актриса театра и кино, артистка Театра имени Ленсовета Лаура Пицхелаури читает стихи немецкого поэта Ивана Голля в переводе на русский язык, а артисты оркестра и хора musicAeterna исполняют новые сочинения на французские и немецкие тексты поэта, которые специально для проекта создали Егор Ананко, Кирилл Архипов, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Виктория Харкевич, Александр Белоусов, Вангелино Курентзис и Теодор Курентзис.

Историк искусства, автор книг «История искусств. Просто о важном» и «Искусство ХХ века» Алина Аксёнова проведет серию мастер-классов для детей 9-12 лет, которые будут исследовать историю искусства с помощью бумаги, красок, яичного желтка и даже осколков греческих амфор. На первом занятии «Как понять древних греков?» участники познакомятся с древнегреческой культурой, представлениями греков об устройстве мира и языком росписи амфор. Второе занятие «Что такое бестиарий?» посвящено искусству Средневековья и средневековым бестиариям. Участники узнают, какое значение имели звери и птицы для средневекового человека, откуда брались представления о реальных и сказочных существах и почему животные так часто появлялись на страницах книг, в храмовой скульптуре и орнаментах. Разберутся, как выглядят бонакон, феникс и мандрагора, познакомятся с материалами и техниками создания книжных миниатюр и попробуют составить собственный альтернативный бестиарий. На третьем занятии «Как икона стала картиной?» ребята познакомятся с искусством Возрождения и тем, как менялись образы, сюжеты и живописные техники, а затем изготовят настоящую темперу из яйца и пигмента, как это делали мастера прошлого.

Хор Пермского театра оперы и балета под управлением главного хормейстера Валерии Сафоновой представляет программу, охватывающую русскую музыку от Алексея Львова до Георгия Свиридова. В концерте прозвучат преимущественно духовные сочинения. Рядом с фрагментами из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова будут исполнены традиционные песнопения русского и грузинского обихода на те же молитвенные тексты. В программу также включено духовное песнопение барочного скрипача и композитора Алексея Львова.

Шесть мировых хореографических премьер на музыку композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио. Участники программы — хореографы с уже сформировавшимся творческим почерком и те, кто находится в начале пути: Ксения Михеева, Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Евгений Калачёв, Игорь Фирсов и Максим Петров. Они ознакомились с весьма необычным музыкальным архивом, который содержит не артефакты истории, а записи произведений, созданных буквально год-два назад в рамках единого эстетического союза — системы резидентства, где композиторы создают музыку для проектов musicAeterna, формируя общее эстетическое поле. Каждый из хореографов выбрал одно из предложенных сочинений Теодора Курентзиса и композиторов-резидентов Дома Радио — Кирилла Архипова, Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Виктории Харкевич — и поставил на него танцевальную миниатюру для танцовщиков по своему выбору.

«Узорика» исполнит программу, посвященную духовным песнопениям России и Европы XV-XVII веков. В обеих культурах это время расцвета вокального многоголосия. Европейская часть программы составлена из произведений, написанных преимущественно в эпоху Ренессанса в технике полифонии строго стиля — одновременно сложной и прозрачной. Русская музыка представлена песнопениями XVII века — это эпоха небывалого стилистического разнообразия богослужебной музыки.

Танцевальная труппа musicAeterna Танец / musicAeterna Dance создала новый спектакль вместе с хореографом Ю Стремгреном, одним из ведущих мастеров современного танца Норвегии и — шире — Европы. Никакая природная катастрофа — даже землетрясение — не может помешать встрече с высоким искусством. Однако постепенно в привычные и понятные действия собравшихся на традиционный концерт вкрадываются искажения, странности, абсурдные события… Сможет ли музыка удержать маленький мир, в котором она звучит? Для размышлений об этом Ю Стремгрен избрал классический музыкальный материал — романсы Сергея Рахманинова.

В пространстве музея деревянного зодчества пройдет музыкальный перформанс Петра Айду — композитора, пианиста, звукового художника. «Сумерки» | Tenebrae — пьеса-литургия, примиряющая человека эпохи антропоцена с окружающей его биосферой. Звук здесь извлекается из тишины и дыхания и заполняет всё пространство плотным сонорным облаком. «Сумерки» | Tenebrae — это музыкальный поп-арт, собранный из сотен «низовых» предметов: от детской трещотки до мобильного телефона и пакета из супермаркета.

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