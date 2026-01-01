Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Эффект бабочки Афиша 20–26 июля Поделиться Твитнуть

Фотостудия «Мамонт» приглашает полюбоваться летним миром зелёных трав и луговых цветов, зеркальных капелек росы и кружевной паутины, восхититься разнообразием мира насекомых благодаря авторской выставке фотохудожника Юрия Чернова в жанре макросъёмки.

Макрофотография позволяет увидеть удивительные детали мира насекомых и цветов и посмотреть на мир по-новому. В экспозиции представлены также пейзажи и портреты работы Юрия Чернова.

Выставка секции декоративно‑прикладного искусства Пермского отделения Союза художников России. Название экспозиции задаёт три ключевых вектора восприятия: плоскость как основа и граница, форма как способ организации пространства, смысл как внутреннее содержание, рождающееся из взаимодействия мастера с материалом. Выставка предлагает увидеть в предметах не только декоративность, но и полноценный художественный язык, способный передавать сложные идеи.

В экспозиции будут представлены керамика, текстиль, металл, дерево, стекло, камень и другие материалы. Среди экспонатов — декоративные панно, скульптурные композиции малых форм, функциональные предметы с художественным высказыванием, авторские коллекции и единичные арт-объекты.

Почему картины непрофессиональных художников сегодня оказываются в крупнейших музеях мира? Где проходит граница между наивным искусством, ар-брютом и аутсайдерским искусством? И можно ли вообще провести эту границу? Более ста лет назад мир искусства открыл для себя творчество художников без академического образования — от Анри Руссо до авторов ар-брюта. Их работы изменили представление о том, кто вообще может быть художником. Возникло понятие «аутсайдерское искусство», и сегодня интерес к нему только растет. Лектор — Анна Суворова, доктор искусствоведения, культуролог, автор книг о наивном и аутсайдерском искусстве, член Международного совета музеев (ICOM) и Европейской ассоциации аутсайдерского искусства.

На первый взгляд, наука и искусство существуют параллельно; но история знает множество примеров, когда художники обращались к науке за методами, технологиями и идеями, и наоборот — учёные искали вдохновение в искусстве. Каждое такое соприкосновение обновляло художественный язык, рождало новые стили и направления.

Вмешательство интеллекта придаёт красоте странность, вынуждает иначе смотреть, чувствовать, мыслить и оценивать художественные образы.

«Сказка о царе Салтане» — полный юмора и запоминающихся образов спектакль Ирины Ткаченко. Его визуальное решение довольно необычно: в оформлении использованы естественные природные цвета дерева, льна, кожи и меха. Сказка смотрится очень ярко благодаря оригинальным режиссёрским находкам, остроумным превращениям, пластике и актерской игре. Спектакль уже ушёл из актуального репертуара, но запомнился многочисленным зрителям. Последний показ «Сказки о царе Салтане» в «Сцене-Молот» состоялся 9 февраля 2025 года. Теперь спектакль по мотивам любимого произведения Александра Пушкина обретет новое воплощение в киноформате, который позволит рассмотреть каждую деталь. «Сказка о царе Салтане» — четырехкратный лауреат премии «Арлекин», участник всероссийских и международных театральных фестивалей.

После просмотра состоится обсуждение постановки с актерами Театра-Театра Анной Огорельцевой и Михаилом Меркушевым.

Пятый фестиваль «Причал» посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию Судостроительного завода. По Кировскому району будут организованы эко-прогулки по лесному массиву, прогулки по микрорайону Водники и Судозавод, по старым улицам Закамска. Состоится презентация аудиопроекта «Голоса Закамска», который объединит 20 личных историй местных жителей. На судостроительном заводе откроется выставка, посвященная 95-летию производства, в стенах плавмастерской заработает арт-пространство, пройдут показы документальных и художественных фильмов. В главном цеху судостроительного завода запланирован концерт классической музыки. Оба дня гости фестиваля смогут совершить прогулки на теплоходе по Каме — рейсы будут стартовать от модульного причала в Закамске и от Пермской судоверфи.

В музыкальной программе: «Смирный и друзья», «Воскресение», ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», «Международный атлас облаков», Андрей Киряков с проектами «Три балалайки» и «Балакирь», «Иваны», «Ба-Ба-Ту», группа «СКАРРЕД» и другие пермские артисты. В этом году были отобраны 14 новых групп и проектов.

Хедлайнер фестиваля — «Калинов мост» — выступит вечером 26 июля на судостроительном заводе. Там же состоится шоу танцующих кранов.

Пятичасовой джазовый марафон с участием: «Хоронько Оркестра», Билли Новика (Billy’s Band) и Петербургского джазового актива, Christian Galvez Trio (Чили) — обладателя премии Altazor («Лучшему джазовому исполнителю Латинской Америки») в 2000 и 2004 годах и номинанта American Music Awards 2005, исполнителей новоорлеанского джаза и диксиленда Kickin’ Jass Orchestra (Екатеринбург), Algorithm — проекта музыканта из Камеруна Даниэля Ондого, вместе с которым на сцену выйдет обладательница выразительного вокала и яркого темперамента, которая буквально взорвала шоу «Голос Африки» — певица Джиа. Обещаны просторный танцпол, комфортная зона отдыха и стильный фудкорт.

24 июля в рамках фестиваля состоятся открытие арт-объекта, научная конференция и волейбольный турнир «Кубок Беринга». 25 июля на набережной традиционно развернется Никольская ярмарка, состоятся традиционный заплыв на самодельных плавательных средствах и светомузыкальное водное шоу с участием пилотов гидрофлая; будет работать площадка с развлечениями для детей, пройдут соревнования по пляжным видам спорта: борьбе, армреслингу и бодибилдингу.

Хедлайнер музыкальной программы — екатеринбургская кавер-группа «Авиалинии», которая в этом году вошла в топ-100 кавер-групп России по версии премии Top 100 Awards. Кроме того, выступят Glafira Ethno Trio, «Международный атлас облаков», «Воскресение» и диджей Nivolnik из Суздаля.

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