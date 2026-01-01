Общественный транспорт в Индустриальном районе Перми временно изменил движение О восстановлении сообщат позже

Алёна Бронникова

В движение общественного транспорта на территории Индустриального района Перми 30 апреля временно внесли в корректировки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта горадминистрации.

По данным ведомства, изменения коснутся трамваев, следующих по маршруту № 2 «Ст. Осенцы—Стахановское кольцо», и автобусов маршрута № 62 «Ст. Осенцы—м/р Крохалева». Информация о том, когда будет восстановлено движение по обычному графику, будет опубликована позже.

«Трамваи № 2 и автобусы № 62 временно меняют движение. № 2 не обслуживается. № 62 укорачивается с разворотом на Гамовском тракте, работа осуществляется вне планового расписания. О восстановлении движения сообщим дополнительно», — рассказали в мэрии.

Ранее глава региона сообщил, что 30 апреля на одну из промышленных площадок была совершена атака вражеского беспилотного летательного аппарата. Все сотрудники укрылись в защитных сооружениях. Пострадавших и серьёзных повреждений нет.

