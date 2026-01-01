Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ласковый май Афиша на 30 апреля — 3 мая

Выставка памяти замечательной художницы, представительницы славной династии: её отец — народный художник России Александр Зырянов, классик советской графики. Куратор выставки Вадим Зубков пишет: «Цвет и свет в работах Ольги Зыряновой — ее второе «Я». Складывается впечатление, что на мир Ольга смотрит через «магический кристалл». Это может быть изумруд, как в работе «Улыбка», или горный хрусталь, как в «Странствии». В работах, созданных в XXI веке, у художницы закрепляется «любимая пара» — синий и золото. Сочетание синего (в любых оттенках и градациях) и охристого (золотого) всегда символизировало божественное и вечное. Синий олицетворяет небо, духовность и Богоматерь, а «золото» — свет, духовное богатство… Однако настоящая оригинальность художницы кроется в ее подходе: в сочетании света (цвета) и фактуры (импасто). Именно здесь Ольга проявила себя как тихий новатор. В ее работах идет вечная «борьба» нерукотворного света с реальностью бытия». В экспозиции представлены станковая живопись, живопись на ткани, графика. В прошлый раз персональная выставка Ольги Зыряновой проходила в Перми в 2002 году.

В современном мире роботы должны быть быстрыми, умными и уметь летать. А старые модели, такие как Няня Ву, отправляются на утилизацию… Робоняня умеет петь колыбельные, заботиться и играть, но теперь этого недостаточно. Чтобы снова стать нужной, Няня Ву решает сбежать из дома и отправиться в свое первое самостоятельное путешествие. По её следу идёт Агент Секретно из робополиции, привыкший жить по правилам, но чем дальше он продвигается, тем отчётливее понимает, что не всё можно измерить скоростью и набором функций. «Няня Ву» — добрый и весёлый спектакль для семейного просмотра. История, разыгранная с помощью театральных кукол, напомнит и детям, и взрослым: неважно, какой мир вокруг, главное — быть собой и слушать своё сердце. Няню Ву придумала детская писательница Ксения Горбунова. Книга «Кто ты, няня Ву?» вошла в лонг-лист Международной детской литературной премии им. Владислава Крапивина 2020 года.

Команда Lemon Tree решила создать уникальное событие в заключительный день работы проекта в концертном зале по ул. Советской, 29. Здесь соберутся музыканты — постоянные участники проекта, и каждый сыграет своё любимое произведение. Классика встретится с джазом, а привычные мелодии зазвучат по-новому. В событии участвуют: Дарья Смольникова (флейта), Дарья Суворова (скрипка), струнный квартет Пермского театра оперы и балета: Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт), Игорь Галкин (виолончель), Юльян Волков (труба), Марина Ивонина (фортепиано, вокал), Денис Сон (фортепиано), Анжелика Муратова (вокал), Ольга Поносова (вокал) и другие артисты.

Президент Италии Мариано де Сантис, осторожный центрист, приближается к концу срока и к почётной пенсии. Дочь, юристка и его ближайшая помощница, кладёт на стол Мариано проект закона об эвтаназии, довольно взрывоопасного, учитывая положение Рима в самом сердце католического мира. Ещё на президентском столе лежат два прошения о помиловании: одно касается пожилого мужчины, задушившего свою страдавшую болезнью Альцгеймера жену, другое — молодой женщины, зарезавшей мужа-абьюзера… Мариано де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить её вновь. Президент должен принять нелёгкое решение, а общество и окружение замерли в напряжённом ожидании… Премьера фильма Паоло Соррентино состоялась на открытии Венецианского кинофестиваля 2025 года, где фильм участвовал в основном конкурсе, а актёр Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение фильма с постоянными экспертами Пермской синематеки: Эдуардом Кощеевым — социологом, сооснователем «Библиотеки Дон Кихота», Ольгой Вознесенской — историком культуры, автором телеграм-канала «Культурный сыр», и Русланом Пепеляевым — креативным продюсером и режиссёром документального кино.

Герои выставки — пермяки, служившие на подводных лодках ВМФ СССР и Российской Федерации. На выставке представлены модели подводных лодок, детали униформы, личные вещи пермяков-подводников, награды, фотографии, плакаты и многое другое. В 1930-х годах, когда подлодки строились крупными сериями, уроженцы Прикамья появились среди командного состава подводного флота. Один из них — Валентин Стариков. В 1942 году он стал Героем Советского Союза, а его лодка «М-171» — гвардейской. В боях за остров Шумшу Курильской гряды отличился рулевой подлодки Л-13 матрос Юрий Шубинцев. На атомоходах первого поколения служили матросы срочной службы Василий Лузин (К-19) и Валентин Завалин (К-55). Поступавшая на флот сложная техника требовала грамотных специалистов. Зимой 1963 года ушли по комсомольской путевке в Севастопольское высшее военно-морское училище десять студентов Пермского университета. Все они стали офицерами, некоторые дослужились до звания "капитан I ранга", а Александр Лобанов стал еще и кандидатом технических наук. Флотская романтика привела в военные училища пермяков Сергея Козаря и Андрея Гониченко, ставших командирами атомных подлодок. В современном российском флоте многие корабли носят имена городов, которые одновременно являются их шефами. В 2002 году имя «Пермь» получила АПЛ Б-292. В 2026 году ожидается вступление в строй новой лодки «Пермь», относящейся уже к четвертому поколению АПЛ.

Этот концерт — этнофутуристический диалог. Ветер перебирает струны арфы, флейта отзывается голосом птиц, альт звучит, как глубинный гул земли, а древний напев неожиданно отражается в электронном эхе. Концерт ансамбля «Вишерские ветры» — музыкальное путешествие по финно-угорским мирам туда, где оживают легенды и дышит память лесов Прикамья. На одной сцене встретятся академическая традиция и звук современности: флейта, альт, арфа, народный вокал и электроника. Ансамбль «Вишерские ветры» соединяет то, что раньше звучало порознь: эпическое дыхание старинных напевов коми, ясность и глубину академической музыки, свободу фьюжн-импровизации и магическую атмосферу, где фольклор обращается к будущему. В ансамбль под руководством Вероники Карчёмкиной вошли артисты оркестра Пермской оперы и этномузыкант Даша Калина. В программе концерта — музыка Андрея Эшпая, Вероники Карчёмкиной, Даши Калиной и народные коми-пермяцкие песни.

В Перми стартует сезон популярных спектаклей-«бродилок». «Городская сюита» — музыкальный спектакль-прогулка, созданный Пермской оперой и творческим объединением Audiodoc. Этот проект исследует звучание города, его тон, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Это спектакль о внимании — к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Ключевым элементом в спектакле является музыка — композиция городских улиц, перекрестков и зданий диктует темп и характер каждой части сюиты. Среди инструментов этой партитуры — струнный оркестр и сигналы машин, пение птиц и музыка из соседнего бара, и где‑то между — редкие мгновения тишины. Маршрут спектакля проходит по магистральным улицам Перми — Ленина и Пермской, а также через тихое и уединенное Егошихинское кладбище и природную долину Егошихи. Стартовая точка спектакля — фойе театра. Финальная точка маршрута — долина Егошихи.

В музыкальной гостиной Дома Мешкова выступит пианист Вячеслав Ронжин. В программе: произведения Баха, Листа, Бузони, Шопена. Вячеслав Ронжин родился в Перми. Выпускник Московской консерватории (класс профессора Павла Нерсесьяна), в 2002 году стал золотым призёром в специальности «фортепиано» телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»; лауреат и дипломант российских и международных конкурсов в Португалии, Испании, Франции, Японии, Германии, Дании, Италии, Хорватии, Болгарии, Румынии. Произведения будут исполнены на рояле XIX века пермского производства фабрики Юманова. Вячеслав Ронжин так отзывается о старинном музыкальном инструменте: «Рояль Юманова обладает неповторимым колоритным звуком и запоминающимся приятным тембром. Всегда испытываю особую радость, когда играю на нем. Многие мои любимые сочинения звучат на этом рояле просто великолепно».

В авторской программе Медеи Ясониди — неаполитанские песни Франческо Паоло Тости, Эдуардо ди Капуа, Эрнесто де Куртиса, Чезаре Андреа Биксио и других композиторов. У genius loci Неаполя нет лица, зато есть голос. Гений места этого прибрежного итальянского города — сама музыка, а стиль — бельканто. Красота звучания и совершенство кантилены ставится в итальянской школе, достигшей своего расцвета в Неаполе, во главу угла. Здесь веками культивировали чистый и светлый тембр, добиваясь его прозрачности в высоком регистре и бархатистости — в низком. Эта традиция, впитавшая яркость, экспрессию и особую пластичность мелодии, создала условия для расцвета жанра неаполитанской песни. Медея Ясониди выступает в этот вечер в роли не только автора-составителя, но и единственного концертмейстера. Солисты Пермской оперы — сопрано Ирина Байкова, Алина Отяковская, Татьяна Черепкова и Анна Щербакова, меццо-сопрано Анастасия Вятскина и Вера Кравчук, теноры Давид Есаян, Сергей Костарев, Ли Синьрон, Матвей Мокеров и Анатолий Шлиман, баритоны Эрнест Багдасаров, Эдуард Морозов и Виктор Погудин и бас Tимофей Павленко продемонстрируют характер неаполитанской песни во всех его гранях: от беззаботной радости и солнечного ликования — до глубокой драмы и тоски по утраченной любви, со всей присущей этому жанру искренностью и темпераментом.

Один из вариантов перевода слова «дизайн» с итальянского — «замысел». Именно его — замысел легендарного советского графика и дизайнера Валерия Акопова — предлагается отгадать семьям на экскурсии по выставке «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии». Какие секреты хранят в себе древние пиктограммы Олимпиады-80? Кто такие Леспромхоз и Инрыбпром? Когда спорт и лото подружились между собой?

