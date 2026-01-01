На промплощадку в Прикамье прилетел украинский беспилотник

Сегодня, 30 апреля, на одной из промышленных площадок в Пермском крае был зафиксирован прилёт вражеского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Все сотрудники укрылись в защитных сооружениях. Пострадавших и серьезных повреждений нет.

Безопасность жителей региона не нарушена. Химической угрозы тоже нет.

Оперативные службы и экстренные команды уже работают на месте происшествия. Место падения дрона не уточняется.

В регионе продолжают действовать режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».

«Обращаю внимание, что публикации фото и видео последствий прилета БПЛА запрещены. Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.