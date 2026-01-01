Из Перми задерживается вылет семи авиарейсов С опозданием прилетят шесть самолётов

Сергей Копышко

Из аэропорта Перми 30 апреля задерживается вылет самолётов семи авиарейсов. По шести рейсам, которые ожидаются в Перми, время прилёта также перенесено на более поздний срок. Информация содержится на онлайн-табло воздушной гавани.

Задержки наблюдаются по четырём рейсам из Перми в Москву — на час и более. Так, самолёт «Победы» (ДР 434) должен был отправиться в столичный аэропорт Внуково ещё в 07:05, вылет перенесли на 14:00. Время вылета самолёта «Аэрофлота» (СУ 1201) в Шереметьево перенесли с 13:30 на 17:30, ещё одного рейса «Победы» (ДР 6512) — с 14:25 на 15:35, «Аэрофлота» (СУ 1203) — с 16:00 на 18:00.

Рейс «Смартавиа» (5N 584) из Перми в Санкт-Петербург перенесён 07:35 на 13:35. Также задержан утренний рейс UJ 630 из Перми в Хургаду (Египет) авиакомпании «Аль масрия юниверсал эйрлайнз», который должен был отправиться в 07:50, однако время вылета перенесли на 10:00, к 13 часам расчётное время не было изменено. Ещё один самолёт будет задержан в Шарм-эль-Шейх (Египет). Борт «России» рейса FV 5969 вылетит из Перми в 20:10 вместо 16:10.

Кроме того, изменения наблюдаются и в расписании рейсов, которые ожидаются в Перми 30 апреля. В частности, время прилёта самолёта «Аэрофлота» из Москвы (СУ 1200) отложено с 12:40 до 16:05, самолёта «России» из Шарм-эль-Шейха (FV 5970) — с 13:05 до 16:43, «Победы» из Сочи (ДР 361) — с 13:55 до 15:35, «ЮВТ Аэро» из Усинска (ЮВ 240) — с 14:15 до 14:25, «Аэрофлота» из Москвы (СУ 1202) — с 15:10 до 16:50, а также «Руслайна» из Нарьян-Мара (7R 843) — с 18:05 до 18:40.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 30 апреля был введён режим беспилотной опасности и план «Ковёр" в радиусе 150 км от Перми. В образовательных учреждениях введены меры безопасности. Губернатор сообщил о прилёте вражеского БПЛА по одному из предприятий в регионе.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.