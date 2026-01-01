В школах Прикамья принимают меры безопасности после угрозы атаки БПЛА Детей перемещают в безопасные помещения

В Министерстве образования Пермского края рассказали о мерах безопасности, которые применяются в школах при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ведомстве отметили, что эвакуация на улицу не проводится. Детей не выводят из здания, а перемещают в безопасные помещения — коридоры, спортзалы и другие «слепые зоны», преимущественно на первых этажах.

Учителя действуют по инструкциям. Педагоги следуют заранее отработанным алгоритмам, чтобы обеспечить максимальную безопасность школьников.

В минобре региона подчеркнули, что родителям не стоит забирать детей из школы — после отмены угрозы занятия продолжатся в обычном режиме.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 апреля в Пермском крае была объявлена опасность из-за угрозы атаки украинских дронов. С утра в столице Прикамья звучат сирены и оповещение о воздушной тревоге, в том числе сообщения транслировались по телевизору. Вузы отменяют очные занятия, в некоторых школах ведётся эвакуация. Аэропорт временно закрыт, план «Ковёр» действует в радиусе 150 км.

