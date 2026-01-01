В ЕДДС Перми рассказали об алгоритме действий после сигнала «Внимание всем» Если вы находитесь дома, найдите укрытие в комнате без окон

Олег Антонов

Как сообщили в ЕДДС Перми, при отражении атаки БПЛА в городе будет задействована система оповещения. Услышав сигнал «Внимание всем», следует сохранять спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности.

Если вы находитесь дома:

Не покидайте помещение.

Найдите укрытие в комнате без окон (например, ванная, туалет, коридор или кладовая).

Не пользуйтесь лифтом.

Держитесь подальше от окон и дверей.

Избегайте нахождения на лестничных клетках.

Если вы на улице:

Спрячьтесь в цокольном этаже ближайшего здания.

Воспользуйтесь паркингом или подземным переходом.

Не укрывайтесь у стен многоквартирных домов.

Избегайте использования автомобилей и остановочных павильонов в качестве укрытия.

Если вы в автомобиле, немедленно покиньте его и найдите безопасное место.

Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, немедленно сообщите об этом по номеру 112.

Не распространяйте в социальных сетях фотографии или видеозаписи беспилотников, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны, а также деятельности специальных и оперативных служб. Нарушение этого правила влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Дождитесь отмены сигнала опасности и следите за официальными новостями.

