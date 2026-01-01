В ЕДДС Перми рассказали об алгоритме действий после сигнала «Внимание всем»
Если вы находитесь дома, найдите укрытие в комнате без окон
Как сообщили в ЕДДС Перми, при отражении атаки БПЛА в городе будет задействована система оповещения. Услышав сигнал «Внимание всем», следует сохранять спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности.
Если вы находитесь дома:
Не покидайте помещение.
Найдите укрытие в комнате без окон (например, ванная, туалет, коридор или кладовая).
Не пользуйтесь лифтом.
Держитесь подальше от окон и дверей.
Избегайте нахождения на лестничных клетках.
Если вы на улице:
Спрячьтесь в цокольном этаже ближайшего здания.
Воспользуйтесь паркингом или подземным переходом.
Не укрывайтесь у стен многоквартирных домов.
Избегайте использования автомобилей и остановочных павильонов в качестве укрытия.
Если вы в автомобиле, немедленно покиньте его и найдите безопасное место.
Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, немедленно сообщите об этом по номеру 112.
Не распространяйте в социальных сетях фотографии или видеозаписи беспилотников, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны, а также деятельности специальных и оперативных служб. Нарушение этого правила влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
Дождитесь отмены сигнала опасности и следите за официальными новостями.
