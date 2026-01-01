Елена Синица В Пермском политехе отменяют часть занятий

Олег Антонов

На текущий момент в Пермском политехе работает оперативный штаб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Руководство университета действует в соответствии с инструкцией о принимаемых мерах в случае атаки БПЛА. Часть занятий перенесена на другие дни», — прокомментировали «Новому компаньону» в вузе.

Ранее стало известно об отмене занятий в ПГНИУ, НИУ ВШЭ и переводе студентов на дистанционное обучение в РЭУ им. Плеханова. В ПГИКе сообщили, что и ранее большинство занятий проходило в дистанционном режиме из-за капитального ремонта второго корпуса.

В Перми 30 апреля зафиксирован прилёт украинского беспилотника по промплощадке. Накануне вражеский дрон врезался в ещё одно предприятие.

