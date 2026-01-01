Елена Синица
В Пермском политехе отменяют часть занятий
На текущий момент в Пермском политехе работает оперативный штаб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
«Руководство университета действует в соответствии с инструкцией о принимаемых мерах в случае атаки БПЛА. Часть занятий перенесена на другие дни», — прокомментировали «Новому компаньону» в вузе.
Ранее стало известно об отмене занятий в ПГНИУ, НИУ ВШЭ и переводе студентов на дистанционное обучение в РЭУ им. Плеханова. В ПГИКе сообщили, что и ранее большинство занятий проходило в дистанционном режиме из-за капитального ремонта второго корпуса.
В Перми 30 апреля зафиксирован прилёт украинского беспилотника по промплощадке. Накануне вражеский дрон врезался в ещё одно предприятие.
