Жителей Прикамья предупредили об ответственности за ложные сообщения о ЧС И попросили воздержаться от размещения слухов в соцсетях и домовых чатах

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края и Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации предупреждают: публичное распространение заведомо ложной информации о ситуациях, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или общественному порядку, может повлечь административную и уголовную ответственность.

К угрозам относятся сведения об эпидемиях, чрезвычайных ситуациях, авариях и природных катастрофах, способных создать опасность для жизни или нарушить условия жизнедеятельности населения. Наказания варьируются от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет в зависимости от тяжести последствий.

Уголовная ответственность (ст. 207.1 УК РФ): публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации может быть наказано штрафом до 700 тыс. руб., исправительными работами или ограничением свободы до трёх лет.

Тяжкие последствия (ст. 207.2 УК РФ): если ложная информация привела к причинению вреда здоровью или смерти человека, наказание может быть ужесточено: штраф до 2 млн руб. или лишение свободы до пяти лет.

Ложное сообщение о терроризме (ст. 207 УК РФ) также предусматривает ответственность за ложные сообщения о террористических актах.

Административная ответственность (ст. 13.15 КоАП РФ): заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая в средствах массовой информации и интернете, влечёт штрафы для граждан в размере от 30 до 400 тыс. руб. Заведомо ложной информацией считаются сведения, которые не соответствуют действительности и распространитель достоверно знал об их ложности.

Жителей региона просят воздержаться от размещения недостоверных данных в домовых чатах и соцсетях.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.