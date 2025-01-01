Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты проведения фестиваля уличных театров в Перми Постепенно складывается фестивальная афиша лета 2025 года Поделиться Твитнуть

Центр по реализации проектов в сфере культуры определился с датами проведения фестиваля уличных театров «Флюгер» (6+). Событие пройдёт 9 и 10 августа.

События будут происходить на площади перед Театром-Театром, оба дня — с 14:00 до 23:00.

В программе — фаер-шоу, ходули, акробатика, куклы и музыка. Примут участие коллективы и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова и Перми, среди них — уже известные пермякам «Странствующие куклы господина Пэжо», «Яркие люди», «Гулливер», «Карабаска», Custodies, Lumiere, Bastrigin Brothers, «Высокие братья», Андрей Кислицин и другие. Площадь украсят уличные инсталляции и фотозоны.

Вход свободный.

«Флюгер» — один из фестивалей, входящих в «зонтичный» проект «Город встреч».

Ранее определились даты некоторых других фестивалей этого лета. Так, музыкальный фестиваль Владимира Спивакова (6+), который проводит Пермская краевая филармония, состоится 6-10 июня, Международный Дягилевский фестиваль (18+) — 13-22 июня, ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (0+) — 5-8 июля, «ЛетоJazz» (0+, 16+) — 19 июля, фестиваль электронной музыки и света eFest (16+) — 6 сентября.

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