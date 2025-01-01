В Перми стартовала продажа билетов на фестиваль джазовой музыки «ЛетоJazz-2025» Мероприятие запланировано на 19 июля Поделиться Твитнуть

Стартовала продажа билетов на фестиваль джазовой музыки «ЛетоJazz», который пройдёт в Перми. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра по реализации проектов в сфере культуры.

«Наконец мы готовы пригласить вас на самое стильное музыкальное событие этого лета! Привезём в Пермь звёзд мирового джаза, чтобы снова погрузиться в атмосферу живой музыки и настоящего таланта», — говорится в сообщении.





В рамках фестиваля запланированы выступления джаз-оркестра Евгения Манцирина (Пермь), вокалиста Mr.Melvin (Франция), саксофониста Алексея Черемизова (Санкт-Петербург). Также выступит Трио Кондаков/Гайворонский/Волков (Санкт-Петербург).





Мероприятие запланировано на 19 июля с 21:30 до 23:00. Оно пройдёт в частной филармонии «Триумф».









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