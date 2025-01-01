Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась продажа билетов на пермский фестиваль eFest 2025 Объявлена дата проведения фестиваля молодёжного электронного искусства Поделиться Твитнуть

Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

Центр по реализации проектов в сфере культуры объявляет об открытии продажи билетов на фестиваль электронной музыки и визуального искусства eFest 2025 (18+).

Билеты начали продаваться по системе Early Birds — «Ранние пташки». Это значит, что самые предусмотрительные приобретатели билетов, готовые покупать их за полгода до события, получают не только самую низкую цену, но и некоторые бонусы и специальные сюрпризы.

На фестивале обещаны семь часов электронной музыки нон-стоп под открытым небом, световые шоу и фиджитал-эффекты, визуальные перформансы и цифровое искусство. Организаторы фестиваля утверждают, что его главная задача – представить яркие имена современной электронной сцены в стилях house, progressive house, indie dance, tech house, melodic house & techno, minimal, deep tech, trance, nu disco, organic house, downtempo, afro house, electronica, breaks, breakbeat, uk bass, а также дать возможность заявить о себе начинающим музыкантам из Перми и других городов России.

eFest – один из самых сильных региональных фестивалей электронной музыки в России. Он проводится в Перми с 2019 года. Его главное событие - многочасовое светомузыкальное лайв-шоу с впечатляющими визуальными эффектами – от мэппинга до шоу дронов.

Фестиваль пройдёт 6 сентября на площади перед ТРК «СпешиLove». Начало в 18:00.





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