В Перми выступит детская джазовая певица Фестиваль «ЛетоJazz» состоится 19 июля

Фото: фестиваль "ЛетоJazz"

Стала известна дата летнего джазового фестиваля «ЛетоJazz». Он пройдёт 19 июля, в четвёртый раз.

По традиции, фестиваль будет состоять из двух частей: серия бесплатных концертов на открытом воздухе (0+) и клубная вечеринка в Частной филармонии «Триумф» (12+). Программа фестиваля пока не обнародована, но известно, что первый концерт бесплатной части впервые будет предназначен для детей и семейного посещения.

Певица Анна Бутурлина — голос Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» выступит с программой «Когда мы вместе». В 2020 году Анна стала первой в истории русской исполнительницей, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе: она исполнила песню Эльзы Let it Go.

В концерте на фестивале «ЛетоJazz» Анна Бутурлина в сопровождении джазового квартета исполнит песни из мультфильмов «Холодное сердце», «Принцесса и лягушка», «Летучий корабль», «Большой секрет для маленькой компании»; из кинофильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Дети капитана Гранта» и других.

