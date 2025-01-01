Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты проведения в Пермском крае фестиваля «Тайны горы Крестовой» «Закат на Крестовой» состоится 5 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (18+) в этом году пройдёт в Губахе в 13-й раз. Как сообщила «Новому компаньону» художественный руководитель фестиваля и его организатора — камерного театра «Доминанта» Любовь Зайцева, в этом году фестиваль пройдёт в сокращённом варианте: вместо недели он продлится всего три дня плюс церемония открытия — с 5 по 8 июля.

В субботу, 5 июля, пройдёт знаменитое ландшафтное музыкальное шоу «Закат на Крестовой» (0+). Будет это балет или мюзикл, пока неизвестно. Программа в целом тоже находится в стадии обсуждения, но точно известно, что в событии примет участие Челябинский театр современного танца. Полностью программа будет обнародована на специальной пресс-конференции.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что камерный театр «Доминанта» в Губахе выиграл конкурс национального проекта «Семья» и получил финансирование для проведения большого ремонта своего здания.





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