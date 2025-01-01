Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реконструкция Пермского Театра-Театра может занять два года Будет реконструирован губахинский театр «Доминанта» и отремонтирован Пермский театр оперы и балета Поделиться Твитнуть

Проект реконструкции большого зала Театра-Театра

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 4 апреля глава краевого минкульта Алла Платонова рассказала о развитии театральной сферы в регионе.

Проект реконструкции фасада театра "Доминанта".

Министерство культуры Пермского края

Кроме прочего, в докладе речь шла о реконструкции театральных зданий. По словам министра, камерный театр «Доминанта» (Губаха) победил в конкурсном отборе по направлению «Модернизация муниципальных театров» национального проекта «Семья». В 2025 — 2026 годах в театре будет проведён ремонт большого и малого залов, вестибюля, гардеробов, всех инженерных систем, будут установлены новые средства пожарной безопасности и обеспечена доступность здания для инвалидов.

Продолжится плановый ремонт Пермского театра оперы и балета. В 2022−2025 годах были отремонтированы кровля и фасады здания театра, заменены окна и двери, появилась архитектурная подсветка. В 2025 году планируется привести в порядок зрительскую часть театра — фойе и зал.

Самый большой строительный проект в театральной сфере на ближайшие годы — это ремонт зрительской части Пермского Театра-Театра с увеличением зрительного зала. В 2022 году в этом театре было реконструировано фойе малой сцены, в 2022 — 2024 годах прошёл ремонт фасада. Как уже сообщал «Новый компантьон», в рамках реконструкции зрительской части планируется увеличение количества зрительских мест с 596 до 850, а также обустройство новых удобных гардеробов, кафе и туалетов.

Как следует из проекта поправок в краевой бюджет на текущий год и на трёхлетнюю перспективу, финансирование расширения зрительного зала в Театре-Театре, ремонта внутренних помещений Пермского театра оперы и балета, реконструкции в Доме народного творчества «Губерния» и дооснащения Дома благородного собрания в сумме составляет около 1 млрд руб.

Согласно докладу Аллы Платоновой на заседании правительства, реконструкция Театра-Театра должна пройти в 2025 — 2027 годах.

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