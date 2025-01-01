Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В зрительный зал Пермского Театра-Театра возвращается балкон Планируется ремонт в двух театрах и Доме народного творчества Поделиться Твитнуть

Рендер интерьера зрительного зала Театра-Театра

В Законодательном собрании Пермского края рассматривается проект поправок в краевой бюджет на текущий год и на трёхлетнюю перспективу. В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2025 год в сумме более 1 млрд руб.

Как стало известно «Новому компаньону», в эту сумму входит финансирование работ по расширению зрительного зала в Театре-Театре и ремонту внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета, а также реконструкции в Доме народного творчества «Губерния». Предусмотрены и средства на дооснащение Дома благородного собрания.

В Пермском академическом Театре-Театре в ходе реконструкции будет восстановлен балкон в зрительном зале, который существовал в советское время. По словам директора театра Егора Мухина, количество зрительских мест в результате реконструкции увеличится до 850. В настоящее время их 596.

Директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова рассчитывает, что в учреждении будет произведён ремонт сетей, фасадов и сценических механизмов. Всё это не ремонтировалось с советских времён.

Сроки ремонтных работ и точные сметы будут определены после завершения конкурсных процедур.





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