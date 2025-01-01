Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продажа билетов на Дягилевский фестиваль в Перми откроется 29 апреля В программе – две оперные премьеры и два выступления оркестра musicAeterna с Теодором Курентзисом Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Галкин

Дягилевский фестиваль 2025 года откроет продажу билетов 29 апреля в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск).

Уже не первый год билетным партнёром фестиваля является «Яндекс-афиша». По традиции, предварительная продажа билетов на события фестиваля будет доступна тем, у кого есть подписка на «Яндекс Плюс», основная продажа начнётся через неделю после предварительной.

Дягилевский фестиваль в 2025 году пройдёт в Перми с 13 по 22 июня. В программе — оперные премьеры, симфонические и камерные концерты, междисциплинарные перформансы и драматические спектакли. Новинка этого года — проект «Горизонты Д» для молодых художников, режиссёров, драматургов, композиторов и балетмейстеров, которые попробуют переосмыслить идеи Дягилева через эксперимент и новые формы театра.

Фестиваль откроется 13 и 14 июня музыкально-театральной церемонией Hændel (12+). Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит антологию музыки Генделя: фрагменты из ораторий, арии из опер, оркестровые номера. Всё это прозвучит на исторических инструментах в барочном строе. Заявлена постановка semi-stage: единое драматургическое целое в стилистике барочной феерии с её иллюзорностью, многоплановостью, игрой масштабов. Режиссёр постановки — Елизавета Мороз.

В программе фестиваля произошли изменения по сравнению с предварительными анонсами. Запланированы две оперные премьеры, а не три, как было задумано: постановка «Пиковой дамы» Чайковского в режиссуре Андрея Могучего под музыкальным руководством Теодора Курентзиса переносится на следующий сезон. В этом году в программе Фестивального клуба Дягилевского фестиваля планируется творческая встреча с режиссёром Андреем Могучим, где режиссёр расскажет о своём методе работы.

15 и 16 июня состоятся премьерные показы оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» (16+), созданной в копродукции Дягилевского фестиваля с Пермским театром оперы и балета. Музыкальный руководитель и дирижёр — Владимир Ткаченко, режиссёр Анна Гусева, в постановке участвуют артисты Пермской оперы и театра «Балет Евгения Панфилова».

19 и 20 июня на сцене ДК им. Солдатова пройдёт премьера «Трёхгрошовой оперы» (16+) Курта Вайля в режиссуре Нины Воробьёвой под музыкальным руководством Ильи Гайсина. В анонсе сказано: «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта — это увлекательный сюжет и шекспировские страсти, насквозь пронизанные иронией. Сладкая, утонченная, неистовая музыка Курта Вайля является полноправным действующим лицом и движущей силой спектакля. Его деконструированное кабаре придаёт истории атмосферу безумного праздника».

На закрытии фестиваля 22 июня будет показан концерт-мистерия Esperia (18+): артисты оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят духовную музыку разных стилей и эпох, а танцевальная труппа musicAeterna Dance создаст пластический комментарий к ней.

Концертные программы на фестивале представят пианистка Варвара Мягкова (14 июня, 12+), скрипач Иван Наборщиков (14 июня, 18+), ансамбль musicAeterna Brass (17 июня, 6+) и Московский ансамбль современной музыки (17 июня, 12+). Солисты musicAeterna сыграют несколько камерных концертов, в том числе в Чердыни, где 15 июня они представят программу с музыкой от барокко до современности (6+).

Этническая музыка будет представлена концертом Насира Шамма, одного из самых известных в мире исполнителей на классической арабской лютне — уде (20 июня, 16+)

Мультиперкуссионист Пётр Главатских представит музыкальную феерию по мотивам сочинений Джебрана Халиля Джебрана с чтением и индийским традиционным танцем (16 июня, 16+), Олег Нестеров привезёт в Пермь новую серию проекта «Три степени свободы»: на этот раз оркестр громкоговорителей исполнит музыку Александра Кнайфеля (21 июня, 12+) в сопровождении световой архитектуры и видеоинсталляции. 17 июня musicAeterna представит на фестивале специальный проект «Вечернее собрание Марины Цветаевой» (16+), в котором современная академическая музыка и саунд-арт соединяются с поэзией и драматическим театром.

Ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезёт в Пермь свою новую работу «Макбет на чужой земле» (19 июня, 18+) — исследование противоречивой природы человека на материале знаменитой трагедии Шекспира. Интерпретацию ещё одного шекспировского сюжета представит новокуйбышевский театр «Грань» в драматическом спектакле «Король Лир» (18 и 19 июня, 18+). Режиссёр Пермской оперы Фёдор Федотов представит спектакль-путешествие по одноимённому произведению Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (16+). Перформанс пройдёт на площадке промышленного предприятия «Сибур-Химпром». Танцевальная труппа musicAeterna dance покажет премьеру этого года — танцевальный спектакль «Стыд» (18 июня, 12+) с прима-балериной Дарьей Павленко в главной роли.

В проекте «Горизонты Д», куратором которого выступает пермский режиссёр Александр Шумилин, творческая молодёжь попробует переосмыслить концепции Дягилева через непрерывный эксперимент, актуальные и новые формы театра. Художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана представят свои идеи: перформанс в квартирах «Самый одинокий человек на земле», концептуальный балет «Танцуй, как человек, которого ты любишь больше всего на свете», перформанс генеративной графики «Чёрный квадрат», сайт-специфик перфо-оперу «Улетают птицы», звуковую прогулку по Перми на коми-пермяцком языке «Зву́ры», спектакль звуков на реке «Вокруг эхо», перформанс-энигму «Песнь вечности».

В рамках Образовательной программы вновь будет создан Молодёжный фестивальный хор. Руководить хоровой лабораторией будет главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский.

Фестивальный клуб разместится в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка. Здесь будут проходить лекции, творческие встречи и кинопоказы. Все события Фестивального клуба традиционно бесплатны.

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