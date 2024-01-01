Стали известны даты проведения Дягилевского фестиваля 2025 года В рамках фестиваля состоятся три оперные премьеры Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Организаторы Дягилевского фестиваля (18+) назвали даты его проведения в Перми. События одного из крупнейших музыкальных форумов России развернутся с 13 по 22 июня. Зрители смогут увидеть сразу несколько оперных премьер. Среди главных событий — опера Чайковского «Пиковая дама» (12+) в постановке крупнейшего российского театрального режиссёра Андрея Могучего и художественного руководителя фестиваля Теодора Курентзиса. Также будет показан шедевр французского музыкального театра — «Самсон и Далила» (16+) Камиля Сен-Санса: этот спектакль фестиваль создаст в коллаборации с Пермской оперой.

О полной программе фестиваля и дате старта продаж билетов организаторы объявят в начале следующего года. Тогда же будет обнародовано название третьей оперной премьеры в фестивальной программе.

«Пиковая дама» Чайковского считается шедевром вокальной лирики, драматической действенности и симфонического письма. Композитор в письмах к друзьям называл ее своим лучшим сочинением. С момента премьеры она остается одной из наиболее часто исполняемых в мире русских опер. Историю о битве света с тьмой, которая развернулась в человеческой душе, на Дягилевском фестивале расскажут один из самых крупных российских театральных режиссеров Андрей Могучий и художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис.

Вторую премьеру, «Самсона и Далилу», фестиваль создаст в копродукции с Пермским театром оперы и балета. «Самсон и Далила» — вершина творчества Камиля Сен-Санса. Сочетая ветхозаветный пафос с обостренной чувственностью музыки, Сенс-Санс предстает в «Самсоне и Далиле» как наследник традиции французской лирической трагедии XVIII века. Премьера на Дягилевском станет первой за последние годы отечественной постановкой оперы. Свою версию истории о легендарном герое Самсоне и коварной обольстительнице Далиле, хитростью узнавшей секрет его необычайной силы, представят режиссёр Анна Гусева и главный дирижёр Пермской оперы Владимир Ткаченко.

В следующем году в рамках Образовательной программы фестиваля вновь создадут Молодёжный фестивальный хор. Заявку на участие по направлениям «артист хора» и «дирижер хора» могут подать студенты и выпускники профильных учебных заведений, которым уже исполнилось 18 лет и которые окончили вуз не ранее 2022 года, заполнив анкету. Заявки принимаются до 31 марта. Занятия начнутся за несколько дней до начала фестиваля, с 8 июня. Руководить лабораторией будет главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский. Участие в Образовательной программе бесплатное.

Как ранее писал «Новый компаньон», проведение Международного Дягилевского фестиваля 2025 года обойдется в 139,7 млн руб. Средства, полученные в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, планируется потратить на основную и просветительскую программы фестиваля, а также на его информационное освещение.

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