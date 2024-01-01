Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские культурные институции получили гранты Президентского фонда культурных инициатив Дягилевский фестиваль 2025 года будет стоить более 139 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фестиваль "Причал" 2024 года

Андрей Чунтомов

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) 23 декабря объявил результаты первого грантового конкурса 2025 года. Будет поддержано 1016 проектов из 86 регионов на общую сумму 5,7 млрд руб., в том числе 18 проектов из Пермского края.

Рекордную сумму получил проект, связанный со 100-летием Коми-Пермяцкого округа. ПРОО «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югор» будет профинансировано на 35,2 млн руб. для реализации проекта «Люди Дальней земли — Пера Маа отир». Общая сумма затрат на проект, согласно конкурсной документации, составит более 87 млн руб.

В чём конкретно будет состоять проект, из обоснования понять сложно, но, судя по описанию, речь идёт обо всей программе празднования 100-летия коми-пермяцкой автономии. Среди предлагаемых событий — этнофутуристический фестиваль, выставочные проекты с использованием новых технологий, кросс-культурные проекты.

Традиционно большой грант получил Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив на проведение Международного Дягилевского фестиваля 2025 года (18+) — 21,8 млн руб. В обосновании гранта указано, что общая сумма проекта — 139,7 млн руб. то есть софинансирование составит 117,9 млн руб. Грантовые средства планируется потратить на основную и просветительскую программы фестиваля, а также на его информационное освещение.

Ещё один очень крупный грант — 13,7 млн руб. — получила компания «Айс-шоу Пермь» на реализацию проекта «О любви: путь победителей» (6+). Речь идёт о постановке шоу к 80-летию победы в Великой Отечественной войне с участием цирковых артистов и с применением мультимедийных технологий.

Общая сумма затрат на проект — 33,5 млн руб.

Компания «ПермьКонцерт» получит грант в 3,7 млн руб. на проведение мультижанрового фестиваля «Причал» (6+), который пройдёт 26 и 27 июля 2025 года. Впервые «Причал» состоялся летом 2022 года на территории судостроительного завода «Кама». В 2025 году, судя по документации на сайте ПФКИ, фестиваль пройдёт на двух площадках — на территории судозавода и на обновлённой набережной Кировского района; при этом на территории судозавода будет не только концертная, но и выставочная площадка.

Как сообщили в «ПермьКонцерте», организаторы планируют провести конкурс для молодых музыкантов, а также пригласить для выступления популярные пермские коллективы. В 2025 году фестиваль поддержит тему года — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В течение двух дней на прибрежной территории и в акватории Камы будут организованы пешие и речные экскурсии, лекции о судостроении в Прикамье и истории Кировского района, о современном урбанистическом облике Перми; мастер-классы по изготовлению сувениров речной и пермской тематики в различных техниках, а также показательные выступления и парад малых судов и плавсредств в акватории вдоль берега Камы.

Общая сумма затрат на проведение фестиваля составит 8,2 млн руб.

Солидный грант — 6,7 млн руб. — получила киностудия «Новый курс» для создания научно-популярного фильма «Искатель древностей» (12+) об изысканиях и открытиях Василия Берха — русского географа и историка начала XIX века — на Пермской земле.

Фильм снимает режиссёр Кирилл Седухин, грант предполагается использовать для документальных съемок в местах, где Берх проводил раскопки и исследования, а также для кинореконструкции исторических событий с помощью постановочных сцен и анимации. Цель этой работы — показать, что находки, сделанные Василием Берхом на Пермской земле, стали частью освоения Россией Урала и Сибири.

Кроме собственно фильма, грант рассчитан на большую информационную кампанию: подготовку курса лекций для школьников и студентов на тему «Вот пермские дремучие леса: как зарождалась история — от Миллера до Берха», переиздание книги Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск», а также фотоконкурс среди любителей и профессионалов «Дорогами исследования: по следам Василия Берха» и фотовыставку по его результатам.

Общая сумма затрат на проект «Архипелаг Берха» — 7,3 млн руб.

Чайковский театр драмы и комедии получил очень приличный грант — 2,3 млн руб. — на создание документального спектакля «Наш Чайковский. Хроники трудового города» (12+). Общая сумма затрат — 3,3 млн руб.

Среди получателей грантов — Пермское отделение Союза театральных деятелей: на реализацию очередного драма-кросса — «Из сказки в сказку» (6+) — общественной организации выделяется около 600 тыс. руб. при общей сумме затрат 1,4 млн руб.

Участники драма-кросса — команды драматургов-любителей — сначала пройдут четыре мастер-класса по драматургическому мастерству, которые проведут профессиональные авторы, затем будут участвовать в двух конкурсах: командам предстоит придумать сюжеты современных сказок, опираясь на фольклорные традиции (народные сказки из собрания А.Н. Афанасьева), а затем героями новых пьес станут персонажи сказок Александра Сергеевича Пушкина. Результат этой работы будет представлен в виде театральных читок с участием профессиональных актёров и оценён жюри, в состав которого войдут в 2025 году драматурги Владимир Зуев (Екатеринбург) и Юлия Ионушайте (Киров).

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