Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наталья Галкина в 2025 году продолжит руководить фестивалем «Город встреч» в Перми Вопрос о режиссёре фестиваля остаётся открытым Поделиться Твитнуть

Как сообщил «Новому компаньону» источник в правительстве Пермского края, регион продолжит сотрудничество с московским продюсером Натальей Галкиной в качестве генерального продюсера фестиваля «Город встреч» (0 +) в 2025 году.

Напомним, фестиваль «Город встреч» впервые прошёл в год 300-летия Перми, после чего его было принято сделать ежегодным. В 2023 и 2024 годах фестиваль стартовал в День города 12 июня и завершался «Ночью города» в августе. Скорее всего, в эти же даты фестиваль пройдёт и в этом году.

Наталья Галкина была первым продюсером «Города встреч» и продолжила руководить им в 2024 году, она же является автором названия фестиваля. Режиссёром «Города встреч» в 2023 и 2024 годах был Илья Авербух. В нынешнем году кандидатура режиссёра ещё обсуждается.

По информации «Нового компаньона», в фестивале нынешнего года будет три тематические линейки: молодёжная — в рамках событий «Молодёжной столицы России», национальная — посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа, и патриотическая — в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлые годы, это будет «зонтичное» событие, в рамках которого на городской эспланаде проходят мини-фестивали, посвящённые разным видам искусств.

В проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и на плановую перспективу 2026-2027 годов, который рассматривается сейчас Законодательным собранием региона, предусмотрено выделение 32 млн руб. на проведение в нынешнем году летнего фестиваль «Город встреч» (0+). Эту сумму в виде субсидии получит АНО «Агентство новых технологий» по комплексу процессных мероприятий «Развитие искусства, культуры» в рамках программы «Пермский край — территория культуры». В «Агентстве новых технологий» пояснили, что дополнительное финансирование проекта связано с тем, что проект является брендовым для Пермского края и рассчитан на привлечение туристических потоков в регион.

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