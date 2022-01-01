Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне» Заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина и руководитель событийной линейки Мария Кубланова — о том, как формируется программа юбилейных событий 2023 года Поделиться Твитнуть

В разгар подготовки к празднованию трёхсотлетия Перми в процесс включились новые люди.

— Не секрет, что пермяки недоверчивы к иногородним специалистам, претендующим на руководство пермскими событиями, особенно к москвичам. С чем вы пришли в Пермь, что можете дать городу и краю?

Наталья Галкина — менеджер культуры и проектный руководитель с большим послужным списком, в котором значится работа на Первом канале и в Издательском доме «Афиша», руководство департаментом культуры в команде Сочинской Олимпиады 2014 года, служба в правительстве Московской области в ранге министра; создание «Мосгорпарка» и руководство этой организацией, совершившей настоящую революцию в московской урбанистике. В Перми она появилась первоначально в качестве руководителя разработки концепции социокультурного пространства «Завод Шпагина» и лишь затем была «брошена» ещё и на «Пермь-300».

Наталья Галкина:

— Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне, чтобы о городе узнали по всей России и чтобы в Пермский край приезжали туристы из дальних регионов, потому что этот город уникальный, многослойный, неизученный туристами. Поэтому наша первая задача — услышать этот город; даже не город, а весь регион. Мы здесь для помощи, для того, чтобы использовать наш опыт и стать проводниками: что-то усилить, где-то наладить контакты, соединить чьи-то усилия. Мы не будем говорить: «Вот мы пришли и сейчас будем делать!» Мы должны собрать пермскую команду, которая будет работать после нас, — мы уедем, а команда останется. Нельзя начинать проекты, которые здесь не останутся жить, не приживутся на этой почве, — все юбилейные события должны быть жизнеспособными, должны самовоспроизводиться и после окончания юбилейного года.

Была проделана большая исследовательская работа. Мы встречались с людьми, разговаривали, наша команда изучала локальные сообщества. Мария Лямина, которая недавно присоединилась к команде, — наше большое достояние, наш проводник по разным направлениям. Для меня вообще любая команда — как тетрис: не должно быть пустых мест, зазоров между элементами. Все подбираются друг к другу. При этом мы работаем одной командой с администрацией Перми и губернатором Пермского края — и получается очень созидательная синергия.

— Многие считают, что вы уже опоздали, что подготовка уже должна переходить в завершающую стадию, а вы только начинаете… Понятно, что вы должны работать очень интенсивно, а для этого определиться с понятиями. Есть интересное исследование Ирины Шафранской, которая изучила множество юбилеев городов, в основном зарубежных, и обнаружила, что в каждом городе была какая-то «фишка», отличавшая этот юбилей от всех остальных: не просто набор из концертов, спортивных событий, благоустройства и раздачи плюшек, а что-то уникальное, связанное только с этим городом. Вы нашли какую-то пермскую «фишку»?

Наталья Галкина:

— И даже не одну, а россыпь «фишек»!

Мы искали уникальность, идентичность Перми, знакомились с разными людьми, многое прочитали, чтобы найти что-то особенное.

Первое, что мы нащупали: ваш регион — очень продвинутый по части IT, и это связано с традициями пермской науки и инженерной мысли, которые на протяжении всей истории города и его заводов были передовыми в российских масштабах. Может быть, сюжет с роботом Дуняшей — это забавно, но на самом деле это большие, серьёзные технологии. С наукой у вас всё так хорошо, что хочется это «подсветить» на всю страну.

Мы нашли взаимодействие с Политехническим музеем в Москве и поняли, что российское Десятилетие науки, которое как раз начинается со следующего года, даёт Перми возможность прозвучать в этой федеральной программе. Мы решили провести большое событие, посвящённое науке и технологиям, и посвятить его Александру Попову.

Мария Кубланова:

Мария Кубланова — кандидат филологических наук, эксперт в сфере культурного проектирования, руководитель более 40 крупных театральных и фестивальных проектов, в том числе фестиваля театра для детей «Большая перемена» (Москва — Пермь — Воронеж), фестиваля театра и кино «Текстура» (Пермь, Сочи — 2014), литературно- музыкального фестиваля «Традиция», директор международных проектов театра «Практика», директор «Политеатра» (Политехнический музей, Москва), заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького (2019–2021). Пермяки, особенно те, кто интересуется театром, хорошо помнят её по временам «культурной революции».

— Рабочее название этого события — научпоп-фест «Попов». Это соединение науки, искусства и образования; самые разнообразные, разножанровые, разноформатные кросс-культурные проекты — выставочные, перформативные, образовательные, туристические. Пока что существует только концепт на уровне идеи и начинается проработка, обсуждения. С Политехническим музеем мы договариваемся, чтобы это был не просто фестиваль на неделю или на десять дней, а большая программа на весь год, в которую будут вовлечены мощные пермские проекты, самые разные — то, что связано с «Кванториумом», с компанией Promobot, с интересными культурными инициативами: неформатными спектаклями, вроде «Пермского моря», которое проходит в бассейне…

Руководитель театральной компании «немхат» Александр Шумилин прислал нам очень интересный проект фестиваля спектаклей, которые проходят в нетрадиционных пространствах. Мы очень хотим, чтобы этот фестиваль состоялся, но пока это только идея — нет ни финансирования, ни дат проведения, ни партнёров.

Вот такие инициативы мы собираем, чтобы делать научпоп-программу в течение всего года — на разных площадках, в разных формах соединять науку, искусство, новые технологии и подтверждать статус Перми как безусловного лидера в промышленности, науке и инновациях, причём не только в России, но и в мире. Этот статус по факту уже принадлежит Перми, мы это только высветим и подчеркнём.

Вторая пермская тема, которая с самого начала запала нам в душу, — это тема реки.

Наталья Галкина:

— Мы проводили аналитику, причём не только в Перми: выезжали, например, в Екатеринбург и спрашивали, чем отличаются Екатеринбург и Пермь. Постоянно звучали ответы: «Вода! Кама! Большая река!» Мы начали изучать эту тему и выяснили, что Пермский край в этом отношении уникальное место — здесь 2500 рек!

Мария Кубланова:

— Только на территории города — около 300 малых рек! Об этом даже есть статья в Википедии.

Отсюда возникла идея большого летнего фестиваля, которую мы сейчас прорабатываем и обсуждаем на разных уровнях. Это идея рек как кровеносной системы, которая оживляет пространство. Рабочее название — «Рождение рек». В Перми был фестиваль «День рождения рек», а это его продолжение и развитие. Фестиваль должен быть связан с речными локациями, с экологическими практиками, с представлением разных районов города, на характер которых так или иначе влияют речки, протекающие по их территории, с представлением краевых городов, которые тоже стоят на крупнейших реках, таких как Чусовая. Фестиваль должен быть рассредоточенным, его события пройдут не только в центре, но и в разных локациях в городе: крупные проекты поедут в районы, а районные инициативы приедут в центр.

Когда возникает творческая идея, которая поддержана и аналитикой, и историей, и каким-то культурным бэкграундом территории, то начинают складываться параллельные истории даже без твоего участия и ведома. Например, замечательный проект Пермской синематеки «Кинорека», который в этом году впервые прошёл на теплоходе «Василий Чапаев», очень органично может интегрироваться в программу «Пермь-300». Подобные идеи лучше, чем любые цифры аналитики, подтверждают, что идея реки как смыслового центра праздника жизнеспособна и актуальна.

Сейчас наша задача — разработать концепт этого фестиваля, проработать бюджетирование, чтобы понять, как оно будет обеспечено, какая будет поддержка, какие партнёры. Будем продолжать советоваться с экспертами. Понятно, что все наши идеи мы планируем очень серьёзно проверять, обсуждать, апробировать с местным сообществом, с экспертным советом проекта «Пермь-300».

Наталья Галкина:

— В 2023 году в Перми пройдёт форум «Россия — спортивная держава», и это ещё одно федеральное мероприятие, где нам предстоит серьёзная работа по подготовке. Здесь наш главный человек, амбассадор — Сергей Кущенко. Мы хотим здесь задействовать и молодёжь, и все микрорайоны, и буквально каждый двор по той же конфигурации, что и «Рождение рек»: найти инициативы на местах и интегрировать их в общую программу.

Мы не забудем и КВН, который у вас очень сильный, и инициативу музея PERMM «Придумай Пермь», и другие идеи и события, которые ложатся на общую программу празднования.

Активно работаем с бизнесом. Мы узнали, что компания «ЛУКОЙЛ» строит новый театральный кластер в центре города (новая сцена ТЮЗа и прилегающее пространство. — Ред.), который мы планируем использовать как площадку для юбилейных событий.

— Неизбежный вопрос: а когда всё-таки будет главное, центральное событие юбилея?

Мария Кубланова:

— Не самый простой вопрос, и на него прямо сейчас нет однозначного ответа. Безусловно, есть День города — 12 июня, который нельзя отменить; тем более что часы около памятника Татищеву отсчитывают время именно до этого дня.

Мы не будем нарушать эту традицию — обязательно будет большой праздник 12 июня. Мы сейчас обсуждаем, совпадёт ли этот день с ключевым юбилейным событием, или ключевым событием будет завершающий праздник летнего фестиваля «Рождение рек» в конце августа. Оба события состоятся, и сейчас решается, на какой день придётся основной акцент.

— Большой летний фестиваль будет похож на «Белые ночи»?

Наталья Галкина:

— Мы даже говорили о том, чтобы внутри нашего большого летнего фестиваля были «Белые ночи» с фестивальным городком на эспланаде. Для нас «Белые ночи» — один из знаковых пермских проектов, который надо учитывать в нашей повестке.

Мария Кубланова:

— «Белые ночи», по сути, были «зонтиком», который объединял большое количество маленьких фестивалей — та же «Живая Пермь» проходила в рамках «Белых ночей»; они создавали специальную инфраструктуру и пространство творчества. Мы исходим из тех же принципов, поэтому сходство между «Белыми ночами» и «Рождением рек» будет в любом случае, но это сходство — структурное, а концепт у нас совсем другой, связанный с экологической повесткой, с представлением всех районов города, рек и городов Пермского края — в «Белых ночах» ничего этого не было. Несмотря на то, что «Пермь-300» — это юбилей города, о других локациях Пермского края забывать нельзя, потому что для туристов, для людей, которые будут в Пермь приезжать, Пермский край — это Губаха, Кунгур, Чердынь с их невероятной природой и историей. Будет правильно представить в Перми эти потрясающие пространства, чтобы и местные туристы извлекли для себя какую-то интересную информацию, и тем более те, кто приедет из других городов.

— С чего начнутся праздничные события в 2023 году?

Наталья Галкина:

— В программе «Пермь-300» будут и социальные проекты, и начало года связано именно с социальной акцией. Мы встречались с вашим потрясающим фондом «Дедморозим», и у нас есть идея начать 2023 год с совместного проекта с этим фондом. Сейчас обсуждается, что партнёром новогодних юбилейных праздников будет «Почта России», и совместно с «Дедморозим» она доставит праздничную почту в каждый дом. Эта идея сейчас формулируется и оттачивается. Инициатива такая есть, но времени на подготовку мало…

И ещё один социальный проект — ваш невероятный кинофестиваль «Лампа», он уже сейчас международный, один из первых в мире по представительному контенту: в нём участвует больше 60 стран, в программе есть работы режиссёров, которые участвовали в крупнейших мировых фестивалях класса А. «Лампу» мы хотим усилить и сейчас обсуждаем это с «Национальной Медиа Группой». Они очень заинтересованы в этом контенте на своих каналах, им тоже нравится этот фестиваль, и дай бог, чтобы он прошёл в новом качестве.

И, конечно, юбилейный год начнётся с тематического ледового городка. Обсуждаем его концепцию и дизайн на рабочей группе, наша арт-дирекция в это погружается, решаем, как его интегрировать в программу старта «Перми-300».

Мария Кубланова:

— Все те фестивали, которые зарекомендовали себя и имеют общероссийский и международный статус, такие как Дягилевский фестиваль или «Флаэртиана», безусловно, тоже будут в программе «Перми-300».

— Насколько я знаю, планируются пермские юбилейные события в других городах России, в том числе в столицах?

Наталья Галкина:

— Это очень важно. Мы очень надеемся, что Пермский театр оперы и балета выступит в Санкт-Петербурге — на Дворцовой площади и на сцене Мариинского театра. Соглашение об этом уже подписано. В Третьяковской галерее в Москве пройдёт выставка деревянной скульптуры и строгановской иконы из коллекции Пермской галереи…

Мария Кубланова:

— …А в Манеже в Санкт-Петербурге состоится межмузейная выставка, где будут представлены коллекции Пермской художественной галереи, Краеведческого музея и музея PERMM. В Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде тоже пройдут выставки произведений из коллекции Пермской галереи.

— А нам что останется, если экспонаты галереи разъедутся?

Мария Кубланова:

— Там всё хорошо продумано. Когда экспонаты галереи уедут, откроются интересные выставки. Выставочные проекты планируем на осень, потому что летом, когда основные туристические потоки, упор будет на мероприятия на открытом воздухе.

— Что за выставки мы увидим?

Мария Кубланова:

— Давайте оставим что-то интересное на потом! У нас будет добавляться в программу много событий, и мы будем постепенно с вами делиться новыми планами. В конце августа мы планируем опубликовать большой, осмысленный драфт.

Наталья Галкина:

— Пока мы ещё открыты к предложениям и будем рады любым инициативам. Иногда самое небольшое событие может стать настоящей звездой программы! Сейчас спектр наших переговоров — от Пермского марафона до гастрономических ярмарок. Программа должна быть разнообразной, в ней должно быть и высокое искусство, и наука и технологии, и спорт, и мода, и дизайн.

Мария Кубланова:

— Разнообразная и красивая, как калейдоскоп…

Наталья Галкина:

— Да, мы даже думаем о том, чтобы сделать в честь юбилея сувенирные калейдоскопы; но эта идея, как и все прочие, будет обсуждаться и с оргкомитетом и с экспертным советом.

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