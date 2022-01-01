Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне»
Заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина и руководитель событийной линейки Мария Кубланова — о том, как формируется программа юбилейных событий 2023 года
В разгар подготовки к празднованию трёхсотлетия Перми в процесс включились новые люди.
— Не секрет, что пермяки недоверчивы к иногородним специалистам, претендующим на руководство пермскими событиями, особенно к москвичам. С чем вы пришли в Пермь, что можете дать городу и краю?
Наталья Галкина:
— Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне, чтобы о городе узнали по всей России и чтобы в Пермский край приезжали туристы из дальних регионов, потому что этот город уникальный, многослойный, неизученный туристами. Поэтому наша первая задача — услышать этот город; даже не город, а весь регион. Мы здесь для помощи, для того, чтобы использовать наш опыт и стать проводниками: что-то усилить, где-то наладить контакты, соединить чьи-то усилия. Мы не будем говорить: «Вот мы пришли и сейчас будем делать!» Мы должны собрать пермскую команду, которая будет работать после нас, — мы уедем, а команда останется. Нельзя начинать проекты, которые здесь не останутся жить, не приживутся на этой почве, — все юбилейные события должны быть жизнеспособными, должны самовоспроизводиться и после окончания юбилейного года.
Была проделана большая исследовательская работа. Мы встречались с людьми, разговаривали, наша команда изучала локальные сообщества. Мария Лямина, которая недавно присоединилась к команде, — наше большое достояние, наш проводник по разным направлениям. Для меня вообще любая команда — как тетрис: не должно быть пустых мест, зазоров между элементами. Все подбираются друг к другу. При этом мы работаем одной командой с администрацией Перми и губернатором Пермского края — и получается очень созидательная синергия.
— Многие считают, что вы уже опоздали, что подготовка уже должна переходить в завершающую стадию, а вы только начинаете… Понятно, что вы должны работать очень интенсивно, а для этого определиться с понятиями. Есть интересное исследование Ирины Шафранской, которая изучила множество юбилеев городов, в основном зарубежных, и обнаружила, что в каждом городе была какая-то «фишка», отличавшая этот юбилей от всех остальных: не просто набор из концертов, спортивных событий, благоустройства и раздачи плюшек, а что-то уникальное, связанное только с этим городом. Вы нашли какую-то пермскую «фишку»?
Наталья Галкина:
— И даже не одну, а россыпь «фишек»!
Мы искали уникальность, идентичность Перми, знакомились с разными людьми, многое прочитали, чтобы найти что-то особенное.
Первое, что мы нащупали: ваш регион — очень продвинутый по части IT, и это связано с традициями пермской науки и инженерной мысли, которые на протяжении всей истории города и его заводов были передовыми в российских масштабах. Может быть, сюжет с роботом Дуняшей — это забавно, но на самом деле это большие, серьёзные технологии. С наукой у вас всё так хорошо, что хочется это «подсветить» на всю страну.
Мы нашли взаимодействие с Политехническим музеем в Москве и поняли, что российское Десятилетие науки, которое как раз начинается со следующего года, даёт Перми возможность прозвучать в этой федеральной программе. Мы решили провести большое событие, посвящённое науке и технологиям, и посвятить его Александру Попову.
Мария Кубланова:
— Рабочее название этого события — научпоп-фест «Попов». Это соединение науки, искусства и образования; самые разнообразные, разножанровые, разноформатные кросс-культурные проекты — выставочные, перформативные, образовательные, туристические. Пока что существует только концепт на уровне идеи и начинается проработка, обсуждения. С Политехническим музеем мы договариваемся, чтобы это был не просто фестиваль на неделю или на десять дней, а большая программа на весь год, в которую будут вовлечены мощные пермские проекты, самые разные — то, что связано с «Кванториумом», с компанией Promobot, с интересными культурными инициативами: неформатными спектаклями, вроде «Пермского моря», которое проходит в бассейне…
Руководитель театральной компании «немхат» Александр Шумилин прислал нам очень интересный проект фестиваля спектаклей, которые проходят в нетрадиционных пространствах. Мы очень хотим, чтобы этот фестиваль состоялся, но пока это только идея — нет ни финансирования, ни дат проведения, ни партнёров.
Вот такие инициативы мы собираем, чтобы делать научпоп-программу в течение всего года — на разных площадках, в разных формах соединять науку, искусство, новые технологии и подтверждать статус Перми как безусловного лидера в промышленности, науке и инновациях, причём не только в России, но и в мире. Этот статус по факту уже принадлежит Перми, мы это только высветим и подчеркнём.
Вторая пермская тема, которая с самого начала запала нам в душу, — это тема реки.
Наталья Галкина:
— Мы проводили аналитику, причём не только в Перми: выезжали, например, в Екатеринбург и спрашивали, чем отличаются Екатеринбург и Пермь. Постоянно звучали ответы: «Вода! Кама! Большая река!» Мы начали изучать эту тему и выяснили, что Пермский край в этом отношении уникальное место — здесь 2500 рек!
Мария Кубланова:
— Только на территории города — около 300 малых рек! Об этом даже есть статья в Википедии.
Отсюда возникла идея большого летнего фестиваля, которую мы сейчас прорабатываем и обсуждаем на разных уровнях. Это идея рек как кровеносной системы, которая оживляет пространство. Рабочее название — «Рождение рек». В Перми был фестиваль «День рождения рек», а это его продолжение и развитие. Фестиваль должен быть связан с речными локациями, с экологическими практиками, с представлением разных районов города, на характер которых так или иначе влияют речки, протекающие по их территории, с представлением краевых городов, которые тоже стоят на крупнейших реках, таких как Чусовая. Фестиваль должен быть рассредоточенным, его события пройдут не только в центре, но и в разных локациях в городе: крупные проекты поедут в районы, а районные инициативы приедут в центр.
Когда возникает творческая идея, которая поддержана и аналитикой, и историей, и каким-то культурным бэкграундом территории, то начинают складываться параллельные истории даже без твоего участия и ведома. Например, замечательный проект Пермской синематеки «Кинорека», который в этом году впервые прошёл на теплоходе «Василий Чапаев», очень органично может интегрироваться в программу «Пермь-300». Подобные идеи лучше, чем любые цифры аналитики, подтверждают, что идея реки как смыслового центра праздника жизнеспособна и актуальна.
Сейчас наша задача — разработать концепт этого фестиваля, проработать бюджетирование, чтобы понять, как оно будет обеспечено, какая будет поддержка, какие партнёры. Будем продолжать советоваться с экспертами. Понятно, что все наши идеи мы планируем очень серьёзно проверять, обсуждать, апробировать с местным сообществом, с экспертным советом проекта «Пермь-300».
Наталья Галкина:
— В 2023 году в Перми пройдёт форум «Россия — спортивная держава», и это ещё одно федеральное мероприятие, где нам предстоит серьёзная работа по подготовке. Здесь наш главный человек, амбассадор — Сергей Кущенко. Мы хотим здесь задействовать и молодёжь, и все микрорайоны, и буквально каждый двор по той же конфигурации, что и «Рождение рек»: найти инициативы на местах и интегрировать их в общую программу.
Мы не забудем и КВН, который у вас очень сильный, и инициативу музея PERMM «Придумай Пермь», и другие идеи и события, которые ложатся на общую программу празднования.
Активно работаем с бизнесом. Мы узнали, что компания «ЛУКОЙЛ» строит новый театральный кластер в центре города (новая сцена ТЮЗа и прилегающее пространство. — Ред.), который мы планируем использовать как площадку для юбилейных событий.
— Неизбежный вопрос: а когда всё-таки будет главное, центральное событие юбилея?
Мария Кубланова:
— Не самый простой вопрос, и на него прямо сейчас нет однозначного ответа. Безусловно, есть День города — 12 июня, который нельзя отменить; тем более что часы около памятника Татищеву отсчитывают время именно до этого дня.
Мы не будем нарушать эту традицию — обязательно будет большой праздник 12 июня. Мы сейчас обсуждаем, совпадёт ли этот день с ключевым юбилейным событием, или ключевым событием будет завершающий праздник летнего фестиваля «Рождение рек» в конце августа. Оба события состоятся, и сейчас решается, на какой день придётся основной акцент.
— Большой летний фестиваль будет похож на «Белые ночи»?
Наталья Галкина:
— Мы даже говорили о том, чтобы внутри нашего большого летнего фестиваля были «Белые ночи» с фестивальным городком на эспланаде. Для нас «Белые ночи» — один из знаковых пермских проектов, который надо учитывать в нашей повестке.
Мария Кубланова:
— «Белые ночи», по сути, были «зонтиком», который объединял большое количество маленьких фестивалей — та же «Живая Пермь» проходила в рамках «Белых ночей»; они создавали специальную инфраструктуру и пространство творчества. Мы исходим из тех же принципов, поэтому сходство между «Белыми ночами» и «Рождением рек» будет в любом случае, но это сходство — структурное, а концепт у нас совсем другой, связанный с экологической повесткой, с представлением всех районов города, рек и городов Пермского края — в «Белых ночах» ничего этого не было. Несмотря на то, что «Пермь-300» — это юбилей города, о других локациях Пермского края забывать нельзя, потому что для туристов, для людей, которые будут в Пермь приезжать, Пермский край — это Губаха, Кунгур, Чердынь с их невероятной природой и историей. Будет правильно представить в Перми эти потрясающие пространства, чтобы и местные туристы извлекли для себя какую-то интересную информацию, и тем более те, кто приедет из других городов.
— С чего начнутся праздничные события в 2023 году?
Наталья Галкина:
— В программе «Пермь-300» будут и социальные проекты, и начало года связано именно с социальной акцией. Мы встречались с вашим потрясающим фондом «Дедморозим», и у нас есть идея начать 2023 год с совместного проекта с этим фондом. Сейчас обсуждается, что партнёром новогодних юбилейных праздников будет «Почта России», и совместно с «Дедморозим» она доставит праздничную почту в каждый дом. Эта идея сейчас формулируется и оттачивается. Инициатива такая есть, но времени на подготовку мало…
И ещё один социальный проект — ваш невероятный кинофестиваль «Лампа», он уже сейчас международный, один из первых в мире по представительному контенту: в нём участвует больше 60 стран, в программе есть работы режиссёров, которые участвовали в крупнейших мировых фестивалях класса А. «Лампу» мы хотим усилить и сейчас обсуждаем это с «Национальной Медиа Группой». Они очень заинтересованы в этом контенте на своих каналах, им тоже нравится этот фестиваль, и дай бог, чтобы он прошёл в новом качестве.
И, конечно, юбилейный год начнётся с тематического ледового городка. Обсуждаем его концепцию и дизайн на рабочей группе, наша арт-дирекция в это погружается, решаем, как его интегрировать в программу старта «Перми-300».
Мария Кубланова:
— Все те фестивали, которые зарекомендовали себя и имеют общероссийский и международный статус, такие как Дягилевский фестиваль или «Флаэртиана», безусловно, тоже будут в программе «Перми-300».
— Насколько я знаю, планируются пермские юбилейные события в других городах России, в том числе в столицах?
Наталья Галкина:
— Это очень важно. Мы очень надеемся, что Пермский театр оперы и балета выступит в Санкт-Петербурге — на Дворцовой площади и на сцене Мариинского театра. Соглашение об этом уже подписано. В Третьяковской галерее в Москве пройдёт выставка деревянной скульптуры и строгановской иконы из коллекции Пермской галереи…
Мария Кубланова:
— …А в Манеже в Санкт-Петербурге состоится межмузейная выставка, где будут представлены коллекции Пермской художественной галереи, Краеведческого музея и музея PERMM. В Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде тоже пройдут выставки произведений из коллекции Пермской галереи.
— А нам что останется, если экспонаты галереи разъедутся?
Мария Кубланова:
— Там всё хорошо продумано. Когда экспонаты галереи уедут, откроются интересные выставки. Выставочные проекты планируем на осень, потому что летом, когда основные туристические потоки, упор будет на мероприятия на открытом воздухе.
— Что за выставки мы увидим?
Мария Кубланова:
— Давайте оставим что-то интересное на потом! У нас будет добавляться в программу много событий, и мы будем постепенно с вами делиться новыми планами. В конце августа мы планируем опубликовать большой, осмысленный драфт.
Наталья Галкина:
— Пока мы ещё открыты к предложениям и будем рады любым инициативам. Иногда самое небольшое событие может стать настоящей звездой программы! Сейчас спектр наших переговоров — от Пермского марафона до гастрономических ярмарок. Программа должна быть разнообразной, в ней должно быть и высокое искусство, и наука и технологии, и спорт, и мода, и дизайн.
Мария Кубланова:
— Разнообразная и красивая, как калейдоскоп…
Наталья Галкина:
— Да, мы даже думаем о том, чтобы сделать в честь юбилея сувенирные калейдоскопы; но эта идея, как и все прочие, будет обсуждаться и с оргкомитетом и с экспертным советом.
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