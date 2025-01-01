Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В нынешнем году в Перми снова пройдёт фестиваль «Город встреч» В событии будет три новые тематические линейки Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и на плановую перспективу 2026-2027 годов, который рассматривается сейчас Законодательным собранием региона, предусмотрено выделение 32 млн руб. на проведение в нынешнем году летнего фестиваль «Город встреч» (0+). Эту сумму в виде субсидии получит АНО «Агентство новых технологий» по комплексу процессных мероприятий «Развитие искусства, культуры» в рамках программы «Пермский край — территория культуры».

Фестиваль «Город встреч» впервые прошёл в год 300-летия Перми, после чего его было принято сделать ежегодным. В 2023 и 2024 годах фестиваль стартовал в День города 12 июня и завершался «Ночью города» в августе.

По информации «Нового компаньона», в фестивале нынешнего года будет три тематические линейки: молодёжная — в рамках событий «Молодёжной столицы России», национальная — посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа, и патриотическая — в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлые годы, это будет «зонтичный» фестиваль, в рамках которого на городской эспланаде проходят фестивали, посвящённые разным видам искусств.

В настоящее время идут консультации по кандидатурам продюсера и режиссёра фестиваля. В 2023 и 2024 годах это были соответственно Наталья Галкина и Илья Авербух. В нынешнем году их участие в проекте ещё не подтверждено.

В АНО «Агентство новых технологий» «Новому компаньону» сообщили, что дополнительное финансирование проекта связано с тем, что проект является брендовым для Пермского края и рассчитан на привлечение туристических потоков в регион.





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