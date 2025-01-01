Алёна Бронникова Прибыль ФК «Амкар Пермь» сократилась почти в 29 раз За прошедший год она составила 289 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Чистая прибыль пермского футбольного клуба «Амкар» по итогам 2024 года сократилась в 28,8 раза по сравнению с итоговым результатом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Чистая прибыль в 2024 году сложилась в 289 тыс. руб., тогда как годом ранее она составляла 8,4 млн руб. Снижение прибыли зафиксировано почти по всем основным показателям. Валовая прибыль уменьшилась в 5,6 раза, до 1,3 млн руб., прибыль от продаж — в 47,2 раза, до 138 тыс. руб., до налогообложения — в 10,8 раза, до 537 тыс. руб.

Выручка сократилась почти в три раза — с 68,8 млн в 2023 году до 23,3 млн в 2024-м. Поступления сократились почти в два раза — до 145 млн руб.

После того как в 2023 году «Амкар Пермь» не вышел из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» лиги А, а вылетел во Вторую лигу Б, в апреле 2024 года руководство клуба заявило о сокращении бюджета с 200 до 130 млн руб. Из них 75 млн выделили из краевого бюджета, остальное — спонсорские деньги. Тогда же стало известно, что перед пермским клубом поставлена задача в новом сезоне вернуться в «серебряную» группу лиги. Однако и с этой задачей «Амкар» не справился, оставшись на втором месте в третьей лиге.

В феврале новым президентом клуба был назначен замглавы краевого управления ФСБ Дмитрий Мартынов. Исполнительным директором с момента образования АНО в 2021 году остаётся Евгений Мелешин. С главным тренером Андреем Блажко контракт был продлён. Команда приступила к подготовке к новому сезону, обновив состав почти наполовину.

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