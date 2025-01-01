Алёна Бронникова В «Амкар Пермь» перешли два игрока Первой лиги Конец прошлого сезона Михаил Сухорученко и Илья Петухов провели в «Тюмени» Поделиться Твитнуть

«Амкар Пермь» сообщил о пополнении состава ещё двумя игроками. Оба провели вторую часть прошлого сезона в футбольном клубе Первой лиги «Тюмень».

Центральный защитник Михаил Сухорученко перешёл в состав красно-чёрных на правах аренды из ФК «Краснодар». Воспитаннику академии «Краснодара» 21 год, в целом в Первой лиге он сыграл 52 матча за «Краснодар-2», «Аланию» и «Тюмень». В Премьер-лиге дебютировал за краснодарский клуб в 2022 году в матче против тульского «Арсенала». За «Тюмень» в прошлом сезоне провёл 13 матчей. Аренда с пермским клубом рассчитана до 30 июня 2025 года.

Илье Петухову 24 года, играет на позиции опорного полузащитника и центрального защитника. Воспитанник академии московского «Локомотива» провёл в Первой лиге 27 матчей за «Родину», «Олимп-Долгопрудный» и «Тюмень». Выступал в Юношеской Лиге чемпионов УЕФА и за Юношескую сборную России, во Второй лиге — за «Казанку» и «Родину-2». По данным Transfermarkt, трансфер обошёлся в 150 тыс. евро, контракт заключён до 31 декабря 2025 года.

Ранее стало известно ещё о трёх новых игроках у «красно-чёрных»: Матвее Кожине, Исламе Жилове и Дмитрии Калайде. Сейчас в составе «Амкар Пермь» 24 футболиста.

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