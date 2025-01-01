Алёна Бронникова В состав «Амкара» вошли ещё три новых игрока Команда пополнилась защитником и двумя полузащитниками Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Состав ФК «Амкар Пермь» пополнился ещё тремя новыми игроками: двумя полузащитниками и одним защитником. Информация появилась 10 февраля в telegram-канале клуба.

Пермяк Матвей Кожин играет на позиции полузащитника. Начинал заниматься футболом в Перми, затем перешёл в академию московского «Динамо». 20-летний футболист имеет опыт выступлений в Молодёжной (МФЛ) и Юношеской футбольной (ЮФЛ) лигах за академию «Динамо», а также во Второй лиге за «Родину-М» (дивизион «Б», вторая группа).

Защитник Ислам Жилов — воспитанник академии нальчикского «Спартака». Выступал в Первой лиге за «Кубань», в премьер-лиге Казахстана за «Аксу», во Второй лиге за «Зенит-2», «Машук-КМВ», «Спартак» (Нальчик) и «Анжи-2». За «Кубань» в «золоте» 27-летний футболист провёл 16 матче, отметился одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, его трансфер обошёлся в 150 тыс. евро.

Кроме того, на правах аренды до конца ноября 2025 года в Пермь перешёл Дмитрий Калайда. 20-летний полузащитник начинал в академии московского ЦСКА, выступал в ЮФЛ и МФЛ за ЦСКА и «Пари НН». В прошлом сезоне сыграл 15 матчей за «Пари НН-2», забил пять мячей и реализовал одну голевую передачу, а также один матч за главную команду в Кубке России.

На прошлой неделе команда закончила первый сбор, с 10 февраля стартовал второй.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Амкар Пермь» из краснодарского ФК «Кубань» перешёл Сослан Таказов. Защитник выступал ранее за «красно-чёрных» в Премьер-лиге с 2014 по 2017 годы.

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